May Fernández: "Los memes y las declaraciones virales nos ayudaron a salir de la fatiga pandémica"

15 de agosto de 2019. La Consejería de Salud de la Junta decreta la alerta sanitaria por listeriosis, una enfermedad que causó hospitalizaciones, abortos y varios fallecimientos. El origen: la carne mechada de una empresa de Sevilla. Fue el mayor brote de listerioris que se había experimentado en Europa hasta la fecha. "Era pleno verano, con la sequía informativa que lo caracteriza, y toda la atención mediática se volcó en Andalucía, sobre nosotros".

A May Fernández le pilló en la playa, como a una gran parte de los mortales en esa fecha. Ella se había convertido en la sombra del Consejero de Salud, el médico de familia cordobés Jesús Aguirre, solo ocho meses antes, y tuvo que aprender a gestionar la comunicación de una epidemia a marchas forzadas. Era su jefa de prensa, y la persona que ha revisado datos y mensajes durante toda la pandemia en Andalucía.

Nadie se imaginaba lo que iba a venir después de ese brote de 'La Mechá', pero el grupo de expertos que creó Salud para hacer frente a la listeria entre los meses de octubre y diciembre de 2019 acabó adelantando a Andalucía en la gestión de emergencias sanitarias. "Ese comité de expertos sirvió para hacer frente al coronavirus, se reunió antes de que tuviéramos el primer caso de Covid", explica Fernández.

Transparencia para explicar al desconocido Covid

"¿Cómo se transmite un mensaje triste? Todos estábamos asustados. No sabíamos nada, así que solo nos quedó ser transparentes, contar la verdad de lo poco que sabíamos, y machacar el mensaje de la mascarilla, la higiene y la distancia constantemente". May Fernández estaba segura de que Jesús Aguirre era la mejor persona para hacer frente a una pandemia. Experto en salud pública, médico de familia en Fuente Palmera, una persona a la que puedes identificar con tu médico de atención primaria y "alguien que se deja aconsejar, aunque excesivamente activo, estaba en todo".

"Le dije que teníamos que conseguir que la gente le entendiera como el abuelito al que te diriges en tu consultorio de pueblo, la confianza era clave", especifica. Ese sistema funcionó. La comunicación del consejero evitaba la fatiga pandémica, un efecto que se produjo cuando el mensaje ya no calaba en la población, el mensaje les había cansado. ¿Cómo hacer que la gente no perdiera ese impacto? "Con mensajes fuera de lo común, con memes virales que Aguirre encajaba a la perfección".

Y hubo varios: el mensaje de la mascarilla en la garganta y la muñeca - el consejero avisó de que así no se evitaba una enfermedad o una lesión en esas zonas para hacer un símil-, o el mensaje de los "culillos" cuando llegaron las vacunas.

107 llamadas en 24 horas

La pandemia pronto se convirtió en un vaivén de números. Infectados, recuperados, fallecidos. Todos los datos de las ocho provincias de Andalucía los gestionaba May Fernández. Mientras se trabajaba en habilitar el portal con el que los periodistas podían acceder a ellos diariamente, el gabinete de prensa de la Consejería de Salud era el encargado de enviar el parte diario de números actualizados para todas las provincias.

El teléfono de un jefe de prensa puede sonar a cualquier hora. Durante aquellos meses, era un incendio de llamadas. "Uno de esos días más complicados decidí contar el número de llamadas que entraron en mi teléfono, por curiosidad. Fueron 107 en total", dice May, que acabó cambiando el poli tono cada cierto tiempo para no volverse contra él. Eso, añadido al WhatsApp, el mail y la preparación de las ruedas de prensa diarias del Consejero de Salud. Las atenciones a medios se hacían en todas las provincias de Andalucía, "y yo cuando llegaba a mi casa algún día no recordaba de dónde había venido, en qué provincia había estado ese día", recuerda.

Confiesa que la lección más importante que le ha dejado la pandemia es que "las crisis de comunicación se resuelven con calma. Con transparencia y reflexión. Siempre bajando el balón al suelo, por mucho que el cuerpo te pida correr". Porque, admite, alguna vez se dieron datos erróneos sin la más mínima intencionalidad.

La atención a medios se transformó en un monotema: todo era Covid. Aunque seguían pasando cosas importantes para la salud de la población andaluza. Como el uso de células CAR-T por primera vez en un Hospital Público, el Virgen del Rocío de Sevilla, para tratar un tipo de leucemia, que Fernández intentó hacer noticia ese día, pero no pudo. "Era una pena, porque entre la maraña de tristeza seguían pasando cosas buenas, pero no eran noticia".

El trabajo, a casa

"Soñaba con números. Y no quiero caer en la frivolidad, porque eran personas". El trasiego de datos y el estrés de comunicar la pandemia en la sombra, de corregir textos y dar el visto bueno a discursos políticos, acababan en una maraña de pensamientos. "Cuatro horas a la semana con mis hijos eran una bendición, el momento en que más he disfrutado de ellos", relata. Aun así, Fernández, que acompañaba al consejero en cada acto, vivía expuesta al virus en cada visita a un hospital andaluz. "Pero no me contagié. Ni yo, ni el consejero. Los consejos que dábamos funcionaban de verdad".

De la política a la amistad: un momento de catarsis

May Fernández y Jesús Aguirre se entienden con una mirada. La relación se ha forjado en la crisis y lo que podía haber sido una catástrofe ha terminado en victoria. "No tengo queja, hay entendimiento absoluto, hasta en lo más personal. Vivir ese momento tan duro con Jesús ha sido para mí una suerte", dice su mano derecha. Un día, ella rompió a llorar en uno de los tantos viajes de coche. El consejero se dio cuenta y quiso camuflar el momento, dejarle intimidad para que se desahogara sin que nadie en el vehículo se diera cuenta, "subió la música y me dejó salir sola de ahí. Después, a trabajar", evoca.

No ha sido el único momento en el que ha llorado, aunque lo recuerda con el respeto debido a las víctimas que más sufrieron. Tampoco lo ha hecho siempre sola. Como ha confesado en más de una ocasión Aguirre, él también ha llorado. De tristeza y de felicidad. "El día más emocionante para nosotros fue el día que llegaron las vacunas, pero fue muy complicado en el plano de comunicación. Tuvimos que gestionar la manera de ofrecer a cada provincia de Andalucía una imagen de la primera vacuna que se inoculaba en cada territorio. Lo conseguimos gracias al trabajo de los equipos de prensa provicinciales", rememora.

Un día, el 28 de diciembre de 2020, que quedará marcado en su calendario personal y profesional. "Me acuerdo de llorar de felicidad con el consejero en la nevera cuando llegaron las primeras nueve vacunas, nueve viales en una cajita. Eran oro puro".