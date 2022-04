Manuel Jabois: "Con las novelas me he lanzado siempre al vacío, pero asegurándome de que debajo había red"

-Vienes a Córdoba a presentar tu segunda novela, 'Miss Marte', en la que la protagonista también es una periodista, Berta, que viaja hasta un pueblo pequeño para reconstruir un suceso trágico que tuvo lugar hace 25 años. Allí se encuentro con otro periodista local Nico. ¿Qué hay de Manuel Jabois en Berta y Nico?

-Creo que estoy un poco más en Nico. He sido periodista local y también soy el tipo que observa todo desde fuera y cuenta la historia de los demás. En Berta soy también el cambio en cuanto a la repercusión y poder llegar a un mayor número de gente, como me ha ocurrido a mí más mayor, pero no soy tan interesante y tengo tanto carisma como ella, por eso la invento, porque yo no llego a ser como ella (risas).

- Protagonista periodista... ¿Fue algo premeditado, algo que ya tenías pensado hacer?

-No, para nada. Fue comodidad. Soy una persona muy insegura... aunque a pesar de las inseguridades aborde proyectos que no sé si voy a poder terminar, como es el caso de las dos novelas que he escrito. En el caso de 'Malaherba', la acción transcurre en mi ciudad, en mi colegio y con ciertos personajes y hay algunos de ellos que pueden estar inspirados en personajes reales, por lo que estaba cómodo escribiendo. En el caso de 'Miss Marte', me ocurre algo un poco parecido con los periodistas. Me resulta más cómodo ponerme en la piel de un periodista que en la de un forense. Así que se podría decir que me lanzo a la ventana, pero siempre intento tener una red.

-¿Has querido plasmar en 'Miss Marte' el tipo de periodismo de sucesos que te gustaría ver en el panorama español?

-Sí. Creo que en España hay todo tipo de periodismo de sucesos, algunos más sensacionalistas, pero podemos decir que estamos bien cubiertos. Hay muy buenos periodistas y muy buenos trabajos, aunque de ellos se hable menos. El trabajo peor hecho siempre hace más ruido.

-¿Cómo disocias al periodista del escritor? Son dos formas distintas y distinta inmediatez...

-Es cierto, pero al final se trata de apoyar los dedos en las teclas, no te creas...Es pensar y ejecutar. Puedes pensar sobre algo que ha ocurrido, grabaciones, apuntes o algo que tu has visto; o puedes inventarte algo. Yo he trabajado en el periodismo local muchísimos años, he cambiado de registro constantemente de una sección a otra, en el mismo día podía cubrir una boda de alta sociedad y un suceso super macabro con circunstancias muy sórdidas, y tenía que cambiar el tono frívolo y chispeante por uno más serio y formal... Esa flexibilidad te la da el periodismo local, que para mí es la mejor escuela que he tenido nunca.

-Eres cronista y al final eso no es más que contar historias...

-Claro, contar historias, seducir al lector y captar su interés en una época en la que esto está carísimo porque hay muchos más estímulos de los que había antes.

-Sí, en otras ocasiones has dicho que tu objetivo es entretener, enganchar al lector y que no sea capaz de abandonar la lectura. A veces el termino entretenimiento pareciera que adquiere una connotacion negativa, sobre todo cuando se habla de escribir. Pero con tu trayectoria, desde luego que no es tu caso

-Yo creo que la primera función del periodismo no es entretener sino informar, pero si lo puedes hacer de forma que al lector no se le ha pesado, mejor. Con la novela pasa igual, que a lo mejor no entretienen tanto pero cambian tu forma de ver la vida porque son escritas por autores universales; y hay otras que te hace pasar un buen rato. Muchas veces, a la vida no hay que pedirle otra cosa, no puedes estar todo el rato viviendo con intensidad, esperando algo que te vaya a cambiar la vida. Yo prefiero que me entretengan a que me estén sermoneando.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

-También has dicho que entre ser feliz y saber la verdad, prefieres ser feliz. ¿Puede alguien que se ha dedicado toda la vida al periodismo decir eso?

-Lo digo en el ámbito personal, en mi vida. En mi profesión por su puesto no, siempre quiero saber la verdad. Pero en mi vida... no sé. Depende, hay tantas verdades y tantas felicidades... Como periodista, el periodista que actúa con otras directrices que no sean las de disponer de toda la información y ofrecérsela al lector, tiene un problema.

-¿Qué ha cambiado en el Manuel Jabois escritor desde 'Malaherba' hasta 'Miss Marte'?

-La confianza, ahora tengo un poco más de confianza a la hora de enfrentarme a una novela.

-¿Dónde te prefieres, preguntando o siendo preguntado?

-Siempre preguntando. Es mucho más cómodo, es la condición natural de cualquier periodista. Y, además, ¿tú sabes qué pesado es escuchar tus respuestas todo el rato durante las promociones? Mi editora me dice: "oye, tus entrevistas no las escucha la gente todo el rato, solo tú", y yo digo sí, y constantemente. Es bastante chocante. Al parecer uno se acostumbra, aunque espero no acostumbrarme nunca, porque eso significará que sigue gustándome mucho más preguntar que responder.