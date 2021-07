Los padres de Paco Molina mantienen la esperanza de encontrar a su hijo seis años después de su desaparición

El 2 de julio del año 2015 en Córdoba, Paco Molina desapareció cuando tenía solo 16 años de edad. Desde entonces sus padres están sufriendo la desaparición de su hijo y sin tener ninguna explicación. En aquellos días Paco era un adolescente cariñoso y pegado a sus padres, algo que hace más complicado entender qué pudo ocurrir.



Desde el principio del caso, su padre ha puesto en duda que su hijo se marchara voluntariamente, dado que "no se llevó el dinero que tenía en casa, ni tampoco ropa", por lo que no entiende cómo, según testigos, el menor tomó un autobús hacia Madrid, donde se le perdió la pista. Durante todo este tiempo, sus padres han recibido muchas llamadas para colaborar, de las cuales un gran número han sido pistas falsas, algunas de las cuales han sido investigada por la Policía Nacional.





Incluso desde Colombia recibieron una extorsión, amenazándolos que si no pagaban el dinero que exigían matarían a Paco. La Policía descubrío la procedencia de la llamada y que se trataba de una pista falsa. También se han dado otros casos como el de un hombre con antecedentes penales que fue acusado de un delito contra la integridad moral, después de ofrecer pistas falsas sobre el paradero de Paco.

A día de hoy tanto sus padres como la Policía no se rinden y continúan abiertas distintas líneas de investigación, de las cuales poco se sabe para no afecten las labores policiales.





SOBRE LA DESAPARICIÓN





Era viernes cuando Paco salió de su casa para pasar un rato con sus amigos. Aquella tarde noche envió un mensaje a su padre diciéndole que se quedaría a dormir en casa de uno de sus mejores amigos, el cual conocía la familia. Isidro, le extrañó aquel mensaje recibido, por lo que llamó a Paco y este le confirmó el mensaje, a lo que Isidro no se apuso y solo le dijo "no te acuestes tarde hijo". Fueron las últimas palabras que salieron de su boca, antes de no volver a ver a su hijo.

SEIS AÑOS SIN PACO MOLINA

??La ausencia de Paco Molina reviste la gravedad añadida de haber desaparecido con 16 años. Sus padres, Isidro y Rosa, no dejan de reclamar la continuación de las investigaciones para dar con su rastro perdido desde el 2 de Julio de 2015 en Córdoba pic.twitter.com/2bTgkrrag5 — QSD desaparecidos (@QSDglobal) July 2, 2021





A sus otros amigos les dijo que había quedado en un bar con otro que el grupo no conocía, pero parece ser que Paco nunca acudió a ese local, información que se obtuvo gracias a la declaración del camarero.