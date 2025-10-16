FEDEXCAZA: La gestión de la sobrepoblación de jabalíes en Cáceres, todo un éxito

El Servicio de Control con Arco de Especies Silvestres (SCAES), gestionado por la Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA), ha conseguido resultados muy positivos en la gestión de la sobrepoblación de jabalíes en la ciudad de Cáceres. Estos animales no solo causaban daños en jardines y plazas, sino que también incrementaban el riesgo de accidentes de tráfico y la posible transmisión de enfermedades como la tuberculosis.

Desde que se puso en marcha este programa, en mayo de 2022, los resultados han sido muy positivos, como decimos, hasta el punto de que ha habido una considerable disminución en los avisos a la policía local relacionados con la presencia de jabalíes en la ciudad.

Un dato relevante es el cambio en la proporción de machos y hembras abatidos. Inicialmente, la mayoría eran hembras en busca de alimento en áreas urbanas. Sin embargo, en el último período, el 54% de los ejemplares abatidos fueron machos, lo que indica que el programa está afectando a la dinámica de la población y evitando la proliferación de hembras en la ciudad.

El 54 por ciento de los ejemplares abatidos son machos





Otro aspecto importante del programa es el control de la hibridación. Recientemente, se abatió un ejemplar con claros indicios de cruzamiento con cerdo vietnamita.

Los arqueros trabajan principalmente por la noche y entre semana para minimizar las molestias a los ciudadanos.

De todo esto hemos hablado con Víctor Arroyo, técnico de FEDEXCAZA en Cáceres.