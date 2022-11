Los motivos del fracaso de la huelga del transporte y las reivindicaciones que todavía siguen vivas

La Plataforma del Tranporte de Mercancias por Carretera anunció ayer que desconvocaba la huelga solo dos días después de iniciarla. Muchos autónomos se han sumado, pero no lo han hecho tantas empresas como en la huelga de marzo.

Esa falta de apoyo ha dejado el parón sin apenas impacto. El segundo día de huelga tampoco tuvo impacto en Córdoba, que mantuvo ayer la normalidad en su actividad comercial según confirmaron fuentes del Consistorio. Tampoco ha habido piquetes ni ningún tipo de alterado violento. En COPE hemos querido acercarnos a la otra parte del sector, la que no ha parado para no obstruir las negociaciones con el Gobierno, igual que hicieron en marzo. "Lo lógico es pensar que, si los convocantes de la huelga están pidiendo algo bueno para el sector, todos deberíamos unir... Sin embargo, no vemos muy congruente estar en plena negociación con el Gobierno, y a la vez echándonos a las calles", asegura Paqui Lopera, portavoz de ATRANSMERCO en la provincia. Además, añade que "las exigencias continúan", refiriéndose a "la subcontratación constante que se produce en el sector, mucha logística sobre logística hasta que llega al transportista sin añadir ningún valor especial. Pedimos que, en esa Ley de la Cadena de Transporte, se sigan añadiendo matices como la limitación de esa subcontratación".

Explica Lopera que, la diferencia entre esta huelga y la de marzo es, esencialmente, el cambio coyuntural. En marzo todavía no había entrado en vigor la subvención a la gasolina de 20 céntimos y ahora sí. Además, la Ley de Costes ya está publicada. Ahora, lo que piden al Gobierno es que prorrogue la subvención de la gasolina porque, si no, "volveríamos otra vez a la casilla de salida, a la situación de marzo", sentencia.