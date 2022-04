Los costes de montaje de las casetas para la Feria de Mayo se disparan hasta en un 50%

Ha comenzado ya el montaje de las casetas de la Feria de Mayo. Un montaje que es, posiblemente, el más complicado al que se han enfrentado los caseteros cordobeses por dos factores: por un lado, la subida de los precios de las materias primas; y por otro, la pérdida de proveedores derivada de la pandemia porque muchas empresas, o bien han desaparecido, o bien han modificado el tipo de actividad a la que se dedican. "En mi caso, el coste me ha aumentado en un 50 % desde 2019 en cuestión de suelo y carpa. El problema no es solo eso, que ya me parece una barbaridad, sino que ese aumento se está traslando a todos los productos con los que trabajamos. Ahora tenemos que ver cómo va a repercutir eso al menú de la carta, qué parte del aumento del precio tenemos margen para asumir, y cual no", asegura Alfonso Rosero, presidente de Casetas Populares de Córdoba.

Según ha manifestado en COPE , de momento, solo nueve casetas de las casi 100 que solicitaron montaje, se han echado atrás. A esto hay que sumarle, además, el solapamiento este año de la feria de Córdoba con la de Sevilla, que se van a celebrar ambas el mes de mayo. "El problema no es la feria de Sevilla, sino que esa feria arrastra a otras, como la de Jerez, y esto imposibilita que algunos proveedores lleguen a tiempo para la nuestra", lamenta Rosero. El primer contacto que tendrán los caseteros con el proceso de montaje y venta será las Cruces, que les podrán servir de guia.