Los bomberos de Córdoba desplazados a Marruecos vuelven a casa tras las labores de rescate

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por el presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Antonio Martín, ha recibido este miércoles en el Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, a los cuatro efectivos que durante los últimos días, de la mano del grupo de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), han realizado labores de rescate en la localidad de Amizmiz (Marruecos) tras el reciente terremoto.

Minutos antes, COPE Córdoba, hablaba con uno de ellos, Antonio Caballero, que ha explicado a qué se ha enfrentado durante estos días, junto a sus compañeros Francisco Rodríguez, Juan Fernando Velasco y José Antonio Castro. Estos cuatro hombres fueron los primeros que accedieron a una pequeña aldea de Amizmiz, después de ser guiados por las autoridades marroquíes. "Encontramos la desolación, es difícil poder transmitir la estampa que encontramos y el nivel de destrucción debido al material utilizado para construir ese tipo de viviendas", afirma Caballero.





13/09/2023 El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (dcha.), recibe a los bomberos desplazados a Marruecos..





También ha explicado que "fuimos los primeros en llegar a esta zona porque las propias autoridades marroquíes se encontraron con problemas para acceder a la zona, porque incluso las carreteras se encuentran cortadas debido a los derrumbes. Volvemos con la tristeza de no haber encontrado con vida a ninguna persona bajo los escombros", se lamenta Caballero.

Hoy Antonio Caballero, bombero del parque de Baena, ha expresado su gratitud a la Diputación, "por el apoyo que nos muestra, a través de su Delegación de Cooperación, para la puesta en marcha de proyectos en Guatemala, Perú, Turquía y ahora Marruecos". Caballero ha especificado que "nuestra labor allí no ha sido otra que la búsqueda de personas con vida, algo que en esta ocasión no ha sido posible". "No obstante, el hallazgo de personas sin vida, en una situación como la vivida en Marruecos, es también importante, porque esto permite que entren las máquinas a desescombrar y evitar, con ello, posibles pandemias", ha concluido el bombero.