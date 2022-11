La Junta de Andalucía ya ha anunciado la puesta en marcha del bono joven al alquiler de vivienda para este año, que abrirá las solicitudes el 14 de noviembre y tendrá caracter retroactivo desde el 1 de enero. Es un bono social desplegado por el Gobierno de España que ayudará a los jóvenes de hasta 35 años con 250 euros mensuales para cubrir los gastos del alquiler de hasta 900 euros, en caso de que vivan solos; o de hasta 380 euros por habitación alquilada. Se podrá percibir está subvención durante un máximo de 2 años.

Se trata de una ayuda necesaria, y lo dicen los datos. Según el informe del segundo trimestre de 2021 elaborado por el Observatorio de Emancipacion del Consejo de la Juventud de España, los andaluces de entre 16 y 29 años dedican un 72% de su sueldo a pagar el alquiler. El máximo recomendado por economistas es del 30%.

Esta semana contamos en COPE que Córdoba capital era una de las tres capitales de España donde no subia el alquiler de vivienda y que eso se debia, esencialmente, a la falta de demanda. No obstante, si al alquiler le sumamos los gastos, el porcentaje que se destina al mismo sí sobrepasa ese 30% como es el caso de Dario, joven de 28 años de Ciudad Real, que trabaja en Córdoba y que dedica la mitad de su sueldo: "Ahora mismo, entre el alquiler, el agua, el internet y la electrecidad, se me va cerca de un 50% del salario actual. Voy a pedir esta subvención para poder seguir viviendo solo y, si no, estoy barajando la opción de irme a compartir piso con un amigo".

Las solicitudes se podrán realizar solo de manera telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Administracion de la Junta de Andalucía.