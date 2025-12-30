Las lluvias mantienen en vilo la celebración de la Cabalgata de Reyes de Córdoba

La celebración de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba el próximo cinco de enero se encuentra pendiente de las previsiones de lluvia. A seis días del evento, el Ayuntamiento de Córdoba ha manifestado que trabaja con "todos los escenarios posibles", aunque ha pedido prudencia, ya que el pronóstico meteorológico aún puede variar. Desde la delegación de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, se ha asegurado que están preparados para tomar "la mejor decisión" a medida que se acerque la fecha, garantizando que todos los servicios municipales están listos para actuar.

En seis días lo mismo puede haber desde una alerta amarilla hasta una alerta de sol que nos pique en la espalda" Julián Urbano Delegado de Fiestas y Tradiciones

El delegado del área ha insistido en la necesidad de ser cautos, afirmando que "en seis días lo mismo puede haber desde una alerta amarilla hasta una alerta de sol que nos pique en la espalda". A pesar de la incertidumbre, el consistorio ha finalizado todos los preparativos de un desfile que este año promete ser excepcional en cifras y novedades, con el objetivo de revalidar lo que el responsable municipal ha calificado como "la cabalgata más importante y más bonita que hay ahora mismo en toda España".

Una cabalgata de récord con el doble de caramelos

Este año, el cortejo real distribuirá una cantidad récord de dulces. En total, se lanzarán 17.500 kilos de caramelos, lo que supone un incremento de 5.000 kilos respecto al año anterior y la duplicación de la cifra desde el inicio del mandato actual. Además, se repartirán 143.000 unidades de gusanitos. "Nuestra misión es endulzar esa noche mágica y, por supuesto, traer la felicidad y la alegría a todos los rostros de todos los niños de Córdoba", han señalado desde la delegación.

Córdoba es una ciudad increíble, maravillosa, no solamente por su historia, sino por su gente" Emisario Real



El desfile estará compuesto por catorce carrozas con un diseño completamente nuevo respecto a la edición anterior, con temáticas que abarcarán tanto el mundo infantil como pasajes bíblicos, además de los tronos de Sus Majestades. Sobre ellas viajarán 182 niños y 26 adultos, cuya participación es coordinada por la Federación de Peñas Cordobesas. Como es tradición, también formarán parte del cortejo representantes de Correos, Policía Nacional, Guardia Civil y Bomberos.

Novedades en el cortejo y la logística

Una de las principales innovaciones de este año, desarrollada en colaboración con Grupo Mundo, es la eliminación de los puntos fijos de recarga de caramelos. En su lugar, furgonetas de apoyo se integrarán en el desfile para suministrar dulces de manera continua a las carrozas, mejorando la fluidez y el reparto. El acompañamiento musical correrá a cargo de tres formaciones exclusivamente cordobesas: la banda de música La Estrella, la banda de cornetas y tambores de la Coronación de Espinas y la agrupación musical Cristo de Gracia.

Julián Urbano y el Emisario Real

Otra de las novedades de la programación será la presentación oficial de los tres Reyes Magos a los medios de comunicación en el Palacio de Oribe, un acto que busca dar mayor protagonismo a Sus Majestades. Durante la presentación del evento, el Heraldo Real dedicó unas emotivas palabras a la ciudad, que describió como "inmortal y una de las más bonitas del mundo", y animó a todos los cordobeses, "niños de cualquier edad", a no dejar de jugar y soñar nunca.

Horario y recorrido

La cabalgata iniciará su recorrido a las cinco de la tarde desde la Plaza de Santa Teresa, aunque se ha recordado que no se lanzarán caramelos en este punto inicial por motivos de seguridad. El desfile continuará por la Avenida de Cádiz y el Puente de San Rafael, donde se interrumpirá el lanzamiento de dulces. El final del recorrido está previsto sobre las nueve de la noche en la Avenida de Ollerías, momento en que cesará el reparto de caramelos antes de que el cortejo se dirija a la Ronda de Marrubial para su desmontaje.

Una vez finalizado el desfile, los Reyes Magos se trasladarán en coches de caballos, cedidos por la Asociación de Carruajes de Tradición, hasta la Plaza del Alpargate. Allí tendrá lugar el tradicional acto de adoración al niño Jesús, tras el cual Sus Majestades comenzarán oficialmente su noche de trabajo para repartir regalos en todos los hogares cordobeses. Desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a "disfrutar con muchísima responsabilidad y, sobre todo, cuidar Córdoba".