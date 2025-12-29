Córdoba transforma su fin de año con magia, conciertos y una Nochevieja para todos

El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado una ambiciosa programación para celebrar el fin de año, con el objetivo de convertir la Plaza de las Tendillas en el epicentro de la fiesta en la ciudad. La Delegación de Fiestas y Tradiciones ha diseñado un calendario de eventos que se extiende más allá de la tradicional noche del 31 de diciembre, aprovechando el gran escenario instalado en la plaza para ofrecer múltiples actividades gratuitas para todos los públicos. La intención es clara, según han expresado desde la delegación, "hacer Córdoba más bonita y por supuesto para tener las mejores fiestas que puede haber ahora mismo en toda España". Este nuevo enfoque busca rentabilizar la infraestructura y ampliar la oferta de ocio durante los últimos días del año.

Una programación para toda la semana

Las celebraciones ya han comenzado este 28 de diciembre con un concierto de pasodobles taurinos a cargo de la banda de música de la Esperanza, que congregó a cientos de personas. La agenda continúa este lunes, 29 de diciembre, con un espectáculo infantil a las 19:00 horas protagonizado por el grupo Funky Kids, pensado para que los más pequeños sean "verdaderamente los protagonistas de todas estas fiestas". Con estas actividades previas, el consistorio calienta motores para los dos grandes eventos que cerrarán el año: la gala de magia y la doble fiesta de Nochevieja.

Nuestros niños, nuestros cordobeses, nuestros futuros, también se divierten" Julián Urbano Delegado de Fiestras y Tradiciones

El martes 30 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, la plaza se transformará en un gran teatro al aire libre con una Gala Internacional de Magia. El evento estará conducido por el mago cordobés Flame, un rostro conocido por sus apariciones en Canal Sur. Junto a él actuará Alúa, también de Córdoba y premio nacional de magia, que promete dejar al público boquiabierto con un número que incluye la levitación de personas y objetos. El cartel se completa con el ventrílocuo argentino Guillermo y su muñeco, que mezclará humor y magia para el público infantil.

El toque internacional lo pondrá el dúo Kybalión, formado por una maga rusa y un mago argentino, quienes ofrecerán un espectáculo de magia visual de gran formato que ya les ha valido tres premios nacionales. El broche de oro a esta tarde mágica lo pondrá el espectáculo “La pócima del tiempo”, a cargo de una compañía de Huelva que propone un viaje lleno de misterio y asombro. Desde la organización aseguran que será "una auténtica pasada". El objetivo es que Las Tendillas se convierta en ilusión, humor y magia durante toda la jornada.

Doble celebración para la Nochevieja

El 31 de diciembre, la Plaza de las Tendillas acogerá una doble celebración de Nochevieja adaptada a dos franjas horarias. Por la mañana, de 10:00 a 14:00 horas, tendrá lugar la fiesta infantil. Desde primera hora, la plaza se llenará de castillos hinchables para el disfrute de los niños. A las 11:30 horas comenzará la animación desde el escenario, que culminará a las 12:00 del mediodía con las campanadas infantiles. Tras ellas, el mago Alúa y la animadora Claret presentarán su espectáculo “Las uvas mágicas”, un show interactivo con regalos y sorpresas.

Hacer Córdoba más bonita y para tener las mejores fiestas de toda España" Julián Urbano Delegado de Fiestas y Tradiciones

Por la noche, la fiesta se extenderá desde las 22:00 hasta las 02:30 horas, diseñada para que “desde el nieto hasta el abuelo se puedan divertir”. La velada comenzará con música ambiente para dar paso, a las 23:00 horas, al concierto del grupo cordobés Tabernícolas, una banda de versiones que se encargará de animar al público hasta la medianoche. A las 23:50, el conocido presentador Jorge Carmona tomará el relevo para guiar la cuenta atrás de las campanadas que darán la bienvenida al nuevo año, poniendo el colofón a una celebración con la que Córdoba aspira a consolidarse como un referente en las fiestas de Fin de Año.