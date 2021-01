Las redes sociales reaccionan ante el derribo de la cruz en Aguilar de la Frontera: "La Cruz prevalece"

El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera ha procedido a "retirar la Cruz del Llanito de las Descalzas" este miércoles a pesar de las protestas de los vecinos de la localidad, que han mostrado su oposición a este derribo.

Según la alcaldesa de la localidad, Carmen Flores, la retirada se producía ya que desde que se constituyó el Consejo Sectorial de Memoria Histórica "se han puesto sobre la mesa diferentes asuntos" y "este equipo de gobierno intenta ser consecuente, responsable y actuar".

Al hilo, ha recordado la retirada del yugo y las flechas de la barriada del Carmen, a la vez que está pendiente la retirada de honores y distinciones a Franco y otra actuación es la retirada de "la Cruz de los Caídos, por las connotaciones que tiene".

Entretanto, desde Cultura han detallado que la cruz no está vinculada directamente con la Ley de Memoria Histórica, porque ya se quitó la placa en su momento, pero sí han apuntado a la retirada de la cruz por "estar entorpeciendo la visibilidad de un monumento histórico catalogado" y que "no se sustituya por ninguna otra cosa", todo ello según la versión de la regidora.

Sin admitir alegaciones

Desde la Diócesis de Córdoba han denunciado que "el Ayuntamiento no ha permitido alegaciones al expediente que hace desaparecer el símbolo cristiano, querido y venerado por muchos". El pasado domingo, durante la celebración de la Santa Misa,el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, recordó la importancia que tiene hoy defender los sentimientos religiosos ante este derribo.

"Aviso a navegantes" de D. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba. #LaCruzPrevalece ✝️pic.twitter.com/GSsZBQbBTW — P. Juan Manuel Góngora (@patergongora) January 19, 2021

“Hay quienes piensan que los sentimientos religiosos no cuentan y no es así. Claro que cuentan. Un claro ejemplo es que esta misa en Canal Sur está dando unas cifras de audiencia magníficas porque el pueblo andaluz es un pueblo religioso”, indicó el prelado . A su vez, pidió a los cristianos que defiendan sus sentimientos religiosos, que “nadie los toque” y que pidan respeto hacia ellos. “Que no nos toquen nuestros sentimientos, porque al igual que nosotros somos respetuosos también en la convivencia de cada día, queremos que lo sean con nuestros propios sentimientos religiosos”.

Las redes estallan contra el derribo

Bajo el hastag #LaCruzPrevalece, son muchos los usuarios en Twitter que se han mostrado contrarios a este derribo, además, han aplaudido a unos jóvenes de la localidad que han colocado en su lugar una cruz de madera.

Los comunistas de Aguilar de la Frontera derriban la Cruz por su “simbología franquista”. Esto no va de ideologías. Esto va de odio y de RESISTENCIA. Que esa Cruz descanse sobre mi espalda. Y sobre la de todos aquellos que defendáis que #LaCruzPrevalece. pic.twitter.com/2vrf8UXoJV — Macarena Olona (@Macarena_Olona) January 19, 2021

Quitadle la cruz a estos si hay huevos, #LaCruzPrevalecepic.twitter.com/scihOi3GQA — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) January 19, 2021

Vivís en el odio permanente, en el enfrentamiento.

Dais asco#LaCruzPrevalece



pic.twitter.com/wBKtBsXHdK — �������� �������������� (@maca_puentes) January 19, 2021

Como musulmán no solo me apena escuchar que hay #islamofobia o #Antisemitismo sino también ver este tipo de gestos contra la religión más profesada en España y en el mundo.



Insultar las creencias es una cuestión seria que DEBE ser resuelta.#LaCruzPrevalecehttps://t.co/eQBhlYxGqX — Essa Younes عيسى �������� (@Essa_Younes) January 19, 2021

Quitaron una pero volvieron a poner otra. Los tres que han ido a poner la cruz de palo son grandes, enormes, y uno de ellos es mi señor novio. No puedo pedir más. pic.twitter.com/E2NRpJ5X1L — Beatriz Teresa (@AveCorMariae) January 19, 2021

