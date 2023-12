Las obras de potabilización del pantano de La Colada comenzarán este mes

Alrededor de cuatro millones de euros pondrá la Junta de Andalucía para financiar las obras y el proyecto de potabilización que permita que el pantano de La Colada abastezca de agua potable a los 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba que acumulan siete meses sin poder beber agua del grifo. Ese proyecto, que está a cargo de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), ya ha sido adjudicado a una empresa y se prevé que las obras de mejora de la estación depuradora de Sierra Boyera - que están desglosados en siete proyectos diferentes- y la limpieza de algas, comiencen este mismo mes, según ha avanzado en esta cadena el presidente de Emproacsa, Salvador Fuentes.

La línea de media tensión de Los Pelayos también comenzará a instalarse a lo largo de este mes, "lo que nos garantizará que el bombeo de agua tenga todas las garantías y poder ahorrar en todas las incidencias que ahora se están produciendo y que causan un gran gasto", ha asegurado Fuentes.

No obstante, una de las premisas esenciales para que ese proyecto funcionase satisfactoriamente era, desde el inicio, que lcayeran, al menos, 300 litros por metro cuadrado de lluvia hasta febrero. De momento, los expertos han contabilizado y embalsado en la zona norte de Córdoba alrededor de 220 litros por metro cuadrado en lo que llevamos de otoño e invierno, por lo que las previsiones son positivas.

Sobre la acusación que ha hecho recientemente el Gobierno de España asegurando que la Diputación conocía "desde hace dos años" que el pantano de La Colada no era potable, el presidente de la Diputación ha asegurado que, cuando se realizó el traspaso de competencias del gobierno socialista al popular tras las pasadas elecciones del 23 de julio, "no se me dijo nada. Solo que estaba planteado el trasvase de Puente Nuevo a Sierra Boyera, algo que, a día de hoy, ha descartado el Gobierno y no entendemos aún por qué", ha sentenciado.