Las críticas de Diego Cañamero al Gobierno tras jubilarse después de 45 años: "Me quedan 648,70 € mensuales"

Todo llega en la vida y también la jubilación. Es lo que ha venido a decir Diego Cañamero en su cuenta de Facebook indicando que "han sido 44 años 8 meses y 26 días los que he estado dado de alta en la Seguridad Social. De todo este tiempo, han sido 44 años y 4 meses y 3 días dentro del Régimen Especial Agrario (REASS), además de estar otros 5 meses y 3 días en el Régimen General (RG) mientras trabajaba en la construcción, de los cuales 1 fue en Tarrasa (Cataluña) en el año 1973, aunque realmente estuve 3 meses desempeñando ese empleo y 153 días más en Sevilla durante el año 1975 y 1976. Después de todos estos años cotizados, la pensión de jubilación que me ha quedado ha sido de 648,70€ mensuales".

Cañamero cuenta que desde los 6 años ya cuidaba los pavos y un rebaño pequeño de cabras y ovejas que eran propiedad de su familia, pero que su primer salario llegó en el año 1964 cuando solo tenías 8 años. Según Cañavero "este empleo consistía en espantar a los pájaros que venían a comer a las planteras de arroz. La jornada era de sol a sol y el salario ascendía a 30 pesetas diarias, lo que actualmente son 18 céntimos".

Pasaron los años y su padre falleció con solo 49 años, cuando él tenía 17 años y por este motivo tuvo que hacerse cardo de sus 7 hermanos más pequeños, ya que los mayores estaban casados y vivían en otros pueblos. Según Cañamero "pasaron muchas necesidades, pero supimos salir adelante". De aquellos años recuerdo que durante la temporada de las aceitunas yo me iba a trabajar a un molino de aceite llamado “El Cigarrón” que está cerca de la sierra de Morón de la Frontera. Tenía que pedirme el turno de noche para rebuscar aceitunas por el día y de esta manera, poder meter dos jornales en mi casa. Además, en la temporada de las pipas de girasol y los garbanzos, cuando los empresarios terminaban la recolección, yo salía a rebuscar con mis hermanos pequeños y así, podíamos ganar algún dinero más para el sustento de la familia", explica también con algo de añoranza a pesar de los duros años.

"La pensión de jubilación de los jornaleros es una injusticia"

Ahora llega el momento y sus cuentas le dan 45 años dado de alta en el Régimen Agrario "durante el cual he conocido a cientos de trabajadores en los diferentes tajos de trabajo: plantando arroz en las Marismas del Guadalquivir, cogiendo algodón, recogiendo garbanzos de noche con la luz de un tractor, pelando y castrando remolacha, en las recolecciones de aceitunas de mesa y de aceite, entresacando y recolectando girasoles, regabinando con una yunta de mulas, castrando colmenas de abejas… De todos ellos, me llevo un grato recuerdo, ya que me enseñaron muchísimas cosas relacionadas con el compañerismo, la honestidad, la disciplina y el ser un buen cumplidor en el trabajo".

También ha recordado en su escrito a los manijeros que tuvieron que aguantar su presión reivindicativa poniendo en peligro ante los caciques su puesto de trabajo, y también a esos pequeños agricultores de su pueblo que siempre que tenían faena que hacer en sus tierras, le avisaban para trabajar.

Ahora Cañamero se dirige a la opinión pública y tambiél al Gobierno para decirles que "la pensión de jubilación de los jornaleros es una injusticia, ya que los perpetúa en la pobreza durante el resto de sus vidas. Después de haber estado dados de alta 45 años de su vida laboral y de cotizar mensualmente más que ningún otro trabajador de otro gremio (jornalero/a: 11,50% de la base de cotización y resto de trabajadores/as 4,70%) nos queda esta miseria de pensión. Es por ello, por lo que hago una llamada directa a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para que mejoren todas las pensiones mínimas contributivas", apostilla Diego Cañamero.

En su publicación ha querido dejar una copia de su vida labora y de la cuantía de su pensión, asegurando que lo hace de manera voluntaria, ya que ha estado 10 años de alcalde, 25 como dirigente sindical y 3 años como diputado de Unidas Podemos representando a la provincia de Jaén (Andalucía) en el Congreso de los Diputados de Madrid y por ello, cree que debe de dar cuentas de su vida laboral.

Sobre todos los años y su dedicación afirma que "me jubilo con mi conciencia muy tranquila, ya que jamás utilicé los cargos políticos, institucionales o sindicales que tenía para ningún beneficio personal. Para mí, la política es servir al pueblo y no servirse de él. Mi teoría es ser el primero en el sacrificio y el último en el beneficio. Un dirigente obrero que, en su vida, no cumple con lo que dice públicamente, es como tirar una bomba en lo más profundo del corazón del pueblo".

A partir de ahora el tiempo lo dedicará a estudiar ya que asegura que nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Y ya que la familia es lo más importante, también dedicará tiempo a sus nietas como no pude hacerlo con mis hijos debido al trabajo y a todos los compromisos políticos y sindicales que ocupaban su tiempo.

Como frase final ha querido dejar "Por muchos años que cumpla una persona, cuando escuches el grito de un hambriento, no huyas, es tu causa".

También te puede interesar: