Diego Cañamero se lleva un 'Zas' por anunciar ahora que se presentará a las elecciones

Este martes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al diputado de Podemos, Diego Cañamero. Hace varias semanas recordamos en esta misma sección que el propio Cañamero anunció el 27 de enero que dejaba la política para volver al campo. Argumentaba que tenía 63 años y que le quedaban sólo dos para jubilarse dentro del Régimen Especial agrario. El motivo era que “el Congreso de los Diputados es una especie de circo” y que era “una especie de escaparate donde en muchas ocasiones se le engaña a la gente”.

Ahora, dos meses después, ha anunciado que volverá a ser candidato a la alcaldía de El Coronil, por Podemos. Ha asegurado ahora que "toca trabajar y partirse la cara por el pueblo". Y, mantiene, no puede “defraudar a la gente”.

Ante este cambio de parecer, el colaborador de La Linterna le replica a Cañamero: “seguramente el Congreso de los Diputados es un circo y el Ayuntamiento que tú pretendes dirigir, no. Seguramente una cosa es ser diputado y dedicarse a la política, y otra muy distinta ser alcalde y dedicarse a… Pues no sé, tú dirás a qué”, sin embargo, incide Herrero, “ponerse estupendo para decir que dejas un ambiente de perversión para volver al campo, mucho más puro, y a los dos meses contar que vuelves al campo sí… pero de la política local, pues igual no es muy serio. ¿No te lo parece?”

Además, le recuerda y le da la enhorabuena con ironía por “los 331 votos que has conseguido de los 600 vecinos que participaron en un municipio de seis mil”, así como a su hijo, y a Irene Lara Cañamero, su sobrina, que están “entre los cinco más votados”. “Ah, y a Manoli, tu mujer, que también tuvo algún voto” remata Julio César Herrero.

Así que, por “anunciar que dejaba el Congreso para volver al campo” y, dos meses después, “anunciar que se presenta a alcalde”, Diego Cañamero se lleva un … “¡Zas! ¡En toda la boca!”