Junta y Diputación frustradas tras la reunión con la CHG por el proyecto de conexión de La Colada y Sierra Boyera

La reunión celebrada este miércoles en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), en Ciudad Real, para tratar de desbloquear la conclusión de las obras de conexión entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera ha terminado con un sabor amargo para la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba. Ambas instituciones han expresado su frustración tras un encuentro que, según señalan, no ha servido para dar pasos adelante en un proyecto considerado esencial para garantizar el abastecimiento de agua a más de 80.000 vecinos del norte de la provincia.

El origen del desencuentro se remonta a hace tres años, cuando se ejecutaron obras de emergencia para permitir la llegada de agua desde La Colada a Sierra Boyera. La CHG entiende que aquella actuación cubrió las necesidades existentes y que no resulta necesario autorizar nuevas intervenciones. La Junta, sin embargo, defiende que se trata de una solución provisional y que urge acometer la conexión definitiva, un proyecto que encargó a la empresa Jicar y cuyo modificado está en fase de redacción desde hace un año.

Con el objetivo de presentar avances y abrir un espacio de diálogo, Junta y Diputación acudieron a la reunión con propuestas técnicas y con la intención de explicar las modificaciones planteadas en el proyecto. Sin embargo, según relatan fuentes provinciales, la CHG se limitó a emplazar a las administraciones andaluzas a la entrega oficial del documento para iniciar el procedimiento administrativo. “La reunión ha sido una oportunidad perdida para buscar soluciones técnicas al proyecto definitivo”, lamentaron desde la Diputación, subrayando que no percibieron voluntad de diálogo ni predisposición a encontrar puntos de encuentro por parte de la Confederación.

La Diputación acudió con sugerencias concretas dirigidas a mejorar la calidad de las aguas y reforzar la garantía del suministro. “Son cuestiones fundamentales a las que no podemos renunciar como gestores de un servicio básico que debe prestarse en las mejores condiciones a los ciudadanos”, defendieron. No obstante, aseguran que no obtuvieron una respuesta clara ni un compromiso firme sobre la viabilidad de sus aportaciones.

Por parte de la Junta de Andalucía, el delegado de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, calificó de “desilusionante” el resultado del encuentro. Explicó que la cita fue solicitada precisamente para exponer el modificado del proyecto antes de su conclusión definitiva, con la expectativa de recibir aportaciones técnicas que pudieran facilitar la tramitación posterior. Sin embargo, según denunció, la Confederación “se ha limitado a reiterar lo ya expresado en ocasiones anteriores: consideran la obra de emergencia como definitiva y emplazan a la Junta a presentar el modificado cuando lo estime oportuno”.

Desde la administración autonómica remarcan que la postura de la CHG “se aleja del espíritu de diálogo y de colaboración que debería presidir la relación entre instituciones”. A juicio de la Junta, resulta incomprensible que en un asunto tan sensible como el abastecimiento de agua no exista disposición a cooperar. “Nuestro único propósito era abrir un espacio de consenso técnico que nos permitiera avanzar con seguridad y agilidad, pero no ha sido posible”, concluyó Acosta.

El desencuentro mantiene en el aire un proyecto clave para el norte de Córdoba, donde los problemas de agua han sido recurrentes en los últimos años. La conexión definitiva entre La Colada y Sierra Boyera sigue pendiente de un acuerdo que, por el momento, parece más lejano.