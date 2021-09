La Junta de Andalucía retomará su intención de cobrar entrada en los monumentos andaluces

La Consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha anunciado hoy en Córdoba que su consejería continúa trabajando en el cobro de entradas. Del Pozo ha participado esta mañana en un encuentro organizado por el PP de Córdoba sobre la Ley de Patrimonio, donde ha vuelto a incidir en su rechazo a este anteproyecto de ley presentado por el ejecutivo central.

En declaraciones previas, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha explicado que "sigue trabajando desde el punto de vista técnico y administrativo" en esta cuestión, que no considera "nada fácil" y que se implantará "cuando veamos que socialmente es posible".

Del Pozo ha insistido que "Es un muy poco dinero porque es una media de tres euros, pero esa reversión sí va a significar mucho", dando "mucha más calidad a la visita y sobre todo a la conservación del monumento". "No es justo que si usted viaja fuera de Andalucía pague por entrar a los monumentos y aquí sea gratuito" ha señalado la consejera.

La máxima responsable de Cultura ha explicado que se establecerán franjas horarias y días en las que el acceso será gratuito para determinados sectores de la población local, como personas mayores de 65 años, entre otros.

En el caso de Córdoba, el cobro de entradas se produciría en el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, la Sinagoga, el Museo de Bellas Artes y el Arqueológico.

Ya el pasado año, la consejera declaro sus intenciones en una entrevista a Europa Press, donde explicaba que "es una deuda con el sector de la cultura y con nuestro patrimonio. Esto tendríamos que haberlo hecho mucho antes, en lugar de aguantar y aguantar mientras defendían los presupuestos y nuestro patrimonio estaba cada vez peor conservado", ha sentenciado.

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta ha explicado que el foro atiende a que "no se entiende que a estas alturas aún no se haya retirado el anteproyecto de Ley de Patrimonio tras las numerosas alegaciones presentadas", y ha asegurado que "ha de ser así, porque no es bueno ni para los ayuntamientos, ni para las comunidades, ni para España".

De este modo, Del Pozo ha pedido al Ministerio "un proceso de diálogo" sobre una ley "que tiene 35 años, que no está adaptada a la realidad de hoy día y que impide el día a día en los cascos históricos de las ciudades". En este sentido, ha comentado que esperaban "una nueva Ley de Patrimonio en lugar de una reforma que invade competencias y no resuelve lo que se lleva 35 años esperando".

Además, ha recordado que "el gobierno del cambio ha venido para gobernar y resolver trabas y no para lo contrario", pero "este anteproyecto del Gobierno de Sánchez complica el día a día en Andalucía", ha advertido. Igualmente, ha lamentado que el Grupo Socialista votara en el Parlamento en contra de una Proposición No de Ley (PNL) en la que se pedía al Gobierno que retirara este anteproyecto.