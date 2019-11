El juez entrega el control del Córdoba C.F. a Infinity

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, Antonio Fuentes, ha autorizado mediante un auto la venta de la unidad productiva del Córdoba C.F. S.A.D. al Fondo de Inversión Infinity, gestionado por Crowe, la única oferta presentada en la subasta convocada mediante otro auto la semana pasada.

En dicha venta se incluye "en la situación jurídica que se encuentre" el uso de El Arcangel, así como "el derecho a seguir participando en la actual competición, siempre que se cumplan con los requisitos económicos que la RFEF exige al resto del clubes"

En su escrito Fuentes aclara que "es una autorización, no es una obligación, no es una adjudicación de una subasta judicial" y "no se está liquidando nada". El siguiente paso ha de ser la firma de la venta por el administrador judicial y concursal, Francisco Estepa, aunque el auto emitido hoy puede ser recurrido en reposición hasta el martes 3 de diciembre.

"les guste o no, la última palabra en el tema de la venta es mía. Yo soy el juez y soy el que decide".

En nuestro Tiempo de Deportes de este martes 26 de noviembre hemos entrevistado al juez Antonio Fuentes, que ha arremetido contra el recurso de reposición planteado el lunes por la RFEF diciendo que le parecieron "penosas" las formas y que "en cuanto a lo técnico no tienen razón, pero aquí parece que todo el mundo sabe de todo, yo daré mi argumento y punto. Aquí, les guste o no, la última palabra en el tema de la venta es mía. Yo soy el juez y soy el que decide".

"no tienen razón, pero aquí parece que todo el mundo sabe de todo"

El catedrático, abogado y ex consejero del Córdoba C.F. Diego Medina ha exceptuado en COPE que el recurso de la Federación "no va a impugnar que se venda una unidad productiva, sino que no se debe olvidar que el Córdoba C.F es una entidad deportiva que forma parte de una competición, que se debe regular por su propio derecho: en este caso el reglamento general de la RFEF. Normal especial deroga a norma general. Las normas deportivas lo son a todos los efectos". Además, "la RFEF pertenece a la UEFA y la FIFA y que en sus correspondientes estatutos se prohíben alteraciones por mecanismos que no sean meramente deportivos, si la Federación Española autoriza estos movimientos podría incluso la UEFA sacar a los clubes de las competiciones que organiza".

Por su parte, Manuel Pastor, de Minoritarios, contó también en COPE que"nos hemos metido en un callejón con una urgencia excesiva y que ha llevado a una decisión muy precipitada y con argumentos en contra. Vender que el Córdoba se salva con esta decisión me parece arriesgado".

También Alberto Martínez, ex presidente de la Agrupación de Peñas, se ha postulado sobre el asunto manifestando que tiene la total certeza de que una vez que Crowe tenga la autorización del administrador judicial procederá a saldar la deuda que la entidad sostiene con cuerpo técnico, plantilla y empleados.