José María Ortega, subdelegado de Defensa en Córdoba: "La BRI X ha intensificado su preparación para la misión en Líbano y está perfectamente preparada"

El 24 de octubre se cumplirá un año del nombramiento del coronel José María Ortega como nuevo subdelegado de Defensa en Córdoba. Ortega Olmedo es cordobés, cuenta con varias condecoraciones al mérito militar por misiones en Bosnia y Afganistán. También ha dirigido tropas españolas en Kosovo y Líbano, y ha tenido varios cargos de representación en el Ejército. Hasta 2021 estuvo al frente del Regimiento La Reina 2 en la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano.

-Llegó a Córdoba en el punto más álgido que ha vivido la ciudad para la Defensa y para el Ejército, cuando estaba ya inmersa en el proceso de creación de la Base Logística del Ejército de Tierra. En este primer año, ¿Qué asuntos han copado su trabajo?

-Ha sido un año realmente intenso. Córdoba está de moda en el ámbito de la defensa. El papel de la Subdelegación, no obstante, va más allá. Somos la representación del Ministerio de Defensa en todos los asuntos concernientes a Córdoba y su provincia y mis cometidos son promocionar y difundir la cultura de la defensa, todos los temas relacionados con reclutamiento y acceso a las distintas escalas de las Fuerzas Armadas, administración del personal militar y civil que trabaja para el Ministerio, y gestión del patrimonio de propiedades que tiene. Estamos realmente ocupados.

-El proyecto de la Base Logística empieza a tomar forma, ya sabemos cómo va a ser, qué aspecto va a tener. Son once unidades logísticas dispersas por toda España que se van a unificar en Córdoba. ¿Cómo está gestionando el Ministerio de Defensa todo el trabajo de desmantelamiento o reorganización de sistemas para que todo se venga Córdoba?

-Toda esta reorganización nos va a permitir modernizar el concepto de la logística militar. Esa transición hay que hacerla, pero sin perder la disponibilidad operativa de nuestras capacidades militares, así que es un verdadero reto para nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a ser un referente nacional e internacional. Queremos que tener una capacidad plena en 2030.

-El director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa anunció un aumento del gasto de la base en 150 millones de euros. Es un dinero que servirá para construir a partir de 2028 otros edificios importantes pero secundarios para el funcionamiento de la BLET, como las guarderías. ¿Ese dinero entiendo que lo pondrá íntegramente Defensa?

-Sí, tenemos que ajustar el presupuesto inicial al devenir de los tiempos. La prioridad es garantizar la calidad de vida del personal que trabaje en la base y también su familia. En principio, las colaboraciones de otras instituciones ya han hecho sus aportaciones y, se supone, que será el Ministerio de Defensa el que se encargue íntegramente de la aportación adicional.

-¿Se han solucionado ya los problemas de conexión desde la autovía con la BLET y los flecos de construcción de La Rinconada?

-Sí, afortunadamente, está en marcha y dentro de poco empezaremos a ver las obras en la A-4 para garantizar ese acceso. El resto de instituciones también están colaborando para que estemos cumpliendo los tiempos.

-En consonancia con el proyecto Fuerza 35 del Ejército está la BLET, muy enfocada a la tecnología predictiva, automatizada, tecnológica. ¿Qué perfil militar vendrá a trabajar en Córdoba?

-Jugamos con una plantilla de 1.700, de los que 600 serán militares y 1.100 civiles. El personal militar estará especializado en logística, en distribución y organización de un centro logístico de la entidad de la BLET. Ese personal se va a nutrir, fundamentalmente, de los once centros logísticos repartidos ahora por toda España y otro personal que se especializará. En el ámbito civil, el 90% de los perfiles son de Formación Profesional.

-Hay alguna posibilidad de mantener personal militar cordobés aquí, trasladado de Cerro Muriano a la BLET?

-Los militares estamos acostumbrados a la movilidad geográfica, tenemos nuestras políticas de vacantes y destinos, y las conocemos. En el caso del personal civil es distinto, estamos haciendo un enorme esfuerzo con las instituciones para conseguir que la mayor difusión de ofertas de trabajo en la BLET se haga en Córdoba. La retención del personal, a nosotros también nos viene bien a nosotros como militares.

-Están aumentando en los últimos años los reservistas, también los voluntarios. ¿Podrían ellos formar parte también de este ensamblaje logístico con formación especializada?

-Por supuesto. Uno de los cometidos de la Subdelegación de Defensa es ese. Ahora mismo trabajamos con 150 reservistas y tienen acceso, prácticamente, a todas las unidades de las Fuerzas Armadas. Por lo que, con total seguridad, podrá haber personal reservista allí. Ellos podrán aportar muchos conocimientos de su vida profesional en el ámbito militar a través de la logística 4.0 y la tecnología dual.

-La Base Logística va a ser una infraestructura compleja, donde se va a manejar información sensible del ejército de Tierra y en la que van a entrar a trabajar hasta 1.700 personas del sector civil. ¿Qué fuerza de seguridad del Estado se encargará de la seguridad de la base y de la seguridad de la información que en ella se maneja?

-Los militares estamos muy bien formados y concienciados en la materia de seguridad. Es una instalación militar, por lo que la seguridad será responsabilidad nuestra. La seguridad en todo su ámbito: de instalaciones, de personal y de la información. El responsable directo serán Las Fuerzas Armadas. Y pediremos colaboración al resto de Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, como solemos hacer.

-En los últimos días se han celebrado en Córdoba sendos foros sobre los Nuevos Desafíos Tecnológicos en el Ámbito de la Defensa. Hay grandes empresas como Escribano, Indra o Navantia que ya forman parte del proceso de desarrollo de la BLET y de munición militar de última tecnología que desarrollará aquí. ¿Cómo va a hacer el Ministerio de Defensa para retener el talento militar que recale en la base? Teniendo en cuenta que la competencia con el sector privado es alta

-Nosotros somos parte de la demanda laboral del mercado, que es muy amplia. La BLET va a necesitar empresas auxiliares para prestar servicios, y esas empresas tendrán demanda de personal especializados. No nos queda otra que competir en el mercado como una entidad más. En nuestro caso, en el que el 90% de ese personal civil requiere una titulación de FP, tendremos que hacer un esfuerzo orientar esa educación a nuestras demandas.

-Hay una guerra abierta en Oriente Medio, y la Brigada Guzmán el Bueno X tiene previsto su despliegue en noviembre en la base Miguel de Cervantes de Líbano. Precisamente su cometido es controlar las relaciones entre Hizbulá e Israel y la Blue Line, la frontera que hoy está siendo objeto de conflicto. ¿Ha cambiado algo en el periodo de adiestramiento operativo? ¿El contingente no se plantea cambios no?

-Cualquier unidad que va a desplegarse en zonas de operaciones tiene un adiestramiento específico, muy exigente y orientado a la misión. No cabe duda que la situación en Líbano ahora es mucho más demandante de lo que lo ha sido en el pasado. Pero la Brigada X está perfectamente preparada. De hecho, ha intensificado la preparación, ahora se encuentra realizando el ejercicio de certificación y estará preparada para relevar a la Brigada de Aragón, que se encuentra ahora mismo en zona.

-En diciembre habrá otro contingente cordobés que se instale en Letonia, en la frontera con Ucrania. Recientemente, la Brigada de Cerro Muriano ha estado formando a militares ucranianos que ya han vuelto a su país. También se han enviado allí carros Leopard 2E. ¿Tiene previsto Defensa apoyar de alguna otra forma en el futuro inmediato a Ucrania desde Córdoba?

-La Brigada Guzmán el Bueno X está comprometida con las misiones internacionales desde hace muchos años, yo me he criado militarmente en ella y lo conozco de primera mano. Ahora mismo tiene tres misiones: en Letonia, en Líbano, y al adiestramiento con tropas ucranianas. No se descarta que un adiestramiento así se pueda volver a repetir en el futuro, pero todo eso está centralizado en Madrid. Sigue habiendo negociaciones y las decisiones las marca el Ministerio de Defensa.

-Con todo esto sobre la mesa coronel. ¿Qué retos tiene en el corto y medio plazo? ¿Qué le gustaría cambiar?

-Los retos son muchos. No parto de cero, la subdelegación de Defensa cumple este año 29 años y ha ido ganando visibilidad en la sociedad. Hay que seguir promocionando la cultura de la seguridad y la defensa, creo que estamos en un buen momento. El concepto de seguridad, si miramos el panorama internacional, es realmente válido como garante del Estado de Bienestar que tenemos los españoles. Por otro lado, tenemos una enorme labor de información de lo que realiza el Ministerio de Defensa en la provincia de Córdoba. Tenemos un punto de información para asesorar sobre las plazas de trabajo que salen en Córdoba y en solo tres meses hemos atendido a 800 personas.