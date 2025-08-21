Iznájar celebra una fiesta solidaria contra el cáncer infantil

Iznájar se prepara para vivir una velada muy especial el próximo sábado 23 de agosto: “Brindis por la Esperanza”, un evento solidario a beneficio de la investigación del cáncer infantil que tendrá lugar en la Plaza El Tejar (antigua Verbena) a partir de las 20:00h, gracias a la iniciativa de la Asociación Cultural Centuria Romana y que contará con el apoyo del Ayuntamiento.

El objetivo de esta actividad es recaudar fondos para el Grupo de Oncología Pediátrica del Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia, donde desarrolla su labor la doctora iznajeña Piedad Alba Pavón, una de las investigadoras de referencia en este ámbito.

“Es un orgullo ver cómo nuestra comunidad se une por una causa tan noble. Eventos como ‘Brindis por la Esperanza’ no solo apoyan la investigación médica, sino que también refuerzan los lazos entre vecinos y fomentan la solidaridad entre pueblos cercanos”, destacó Lope Ruiz, alcalde de Iznájar.

La velada contará con una barra solidaria y una amplia programación musical. Abrirá el escenario el grupo Malos Tiempos, teloneros habituales de Medina Azahara, seguido por los DJ Pepe Jáimez y Paco Luque, que pondrán la mejor música para amenizar la noche.

Uno de los momentos más esperados será la rifa de una chaqueta vaquera única, pintada a mano por la marca cordobesa Mentamarga y firmada por Manuel Martínez, vocalista de Medina Azahara. Esta pieza exclusiva simboliza el espíritu solidario del encuentro y combina los logotipos de la banda y de la Centuria Romana.

Desde la Centuria Romana de Iznájar subrayan que esta actividad va más allá de la música y el entretenimiento: “Queremos que la gente disfrute y se divierta, pero sobre todo que se sume al compromiso de ayudar a quienes más lo necesitan”.

Por ello, hacen un llamamiento a los vecinos, comercios y empresas locales para que colaboren con donaciones o aportaciones que contribuyan al éxito de esta cita solidaria.

Este “Brindis por la Esperanza” representa un nuevo paso en el compromiso de la Centuria Romana con las causas sociales. En los últimos años, la asociación ha impulsado diversas iniciativas de apoyo a entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer, Saca la Lengua a la ELA y acciones destinadas a los afectados por la DANA.