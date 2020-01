La indefensión aprendida y su influencia en la educación

Hay niños maltratados que no son capaces de denunciar a sus agresores, e incluso son comportamientos que pueden presentarse en casa. También tenemos el ejemplo de las mujeres maltratada, independiente y con recursos, que siguen soportando la situación de maltratado doméstico y no llegan nunca a denunciar para salir de ese círculo vicioso. Pero existe una razón para ello, y se trata del fenómeno conocido como "indefensión aprendida".

El profesor José Carlos Aranda, asegura que "técnicamente se trata de un modo de respuesta aprendida desde la experiencia, una sensación subjetiva de que no podemos hacer nada por evitar aquello que nos hace daño, aun cuando objetivamente pudiéramos tener soluciones a nuestro alcance". Esto es lo que sucede con los niños que sufren acoso escolar o personas que sufren malos tratos en el ámbito laboral o familiar. Existen soluciones, pero la persona tiene la percepción de que haga lo que haga nada va a cambiar, así que no lo intenta. En los animales, el ejemplo lo tenemos en el elefante que desde pequeño es atado con una cadena que a la vez está fijada en el suelo, y que de pequeño le es imposible arrancar. Y cuando es adulto ni llega a intentarlo por creer que no puede arrancar la estaca del suelo.

Esta indefensión aprendida afecta a la educación, como es el caso de obligar a un niño a realizar una tarea, como la escritura, antes de tiempo. Lo que se logra es frustración y al final sienten que son incapaces de lograrlo y lo dejan, ya que genera efectos negativos como ansiedad y depresión, anulando el crecimiento e invalidando las posibilidades de aprendizaje.

Pero hay más cuestiones que ha respondido el profesor José Carlos Aranda en Mediodía COPE.