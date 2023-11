La Junta pide al PSOE que se oponga a la "privatización de la Atención Primaria" en las cárceles

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha pedido este lunes "coherencia" al PSOE-A y también a las fuerzas andaluzas que se integran en Sumar y que opongan a la "privatización de la Atención Primaria" en las prisiones andaluzas, que pretende llevar a cabo el Gobierno de España.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante su visita el nuevo quirófano inteligente del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, García ha asegurado, en relación con la orden sobre externalización de la Atención Primaria en Andalucía, que en el Gobierno andaluz han "cumplido" y han hecho "la comunicación y la publicación previa, y ahora, como es una modificación de la orden", pues "tiene que pasar todos los filtros de nuevo".

Es decir y según ha subrayado, Salud ha "cumplido, con una eliminación de una palabra en una orden de tarifas, mientras que el PSOE y Sumar", a través de los diferentes partidos que integran dicha coalición, "han privatizado la Atención Primaria en las cárceles de Andalucía" y, ante ello, desde el Gobierno andaluz del PP "le hemos pedido, tanto al PSOE", como a los partidos que integran Sumar, que le demanden "al Gobierno de España que la externalización, que la privatización de la Atención Primaria en las cárceles de Andalucía sea suprimida, eliminada".

"Aquí no hablamos --ha argumentado-- de la aparición de una palabra en una orden de tarifas. Aquí hablamos de que han sacado a concurso un contrato que privatiza la Atención Primaria en las cárceles de Andalucía y, por coherencia, lo que le pedimos al PSOE en Andalucía es que pida al Gobierno de España que se retire ese contrato".





CONCERTACIÓN SANITARIA





Junto a ello, Catalina García ha negado el aumento de la concertación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada para 2024 sobre el que advierte el PSOE-A, ya que, "precisamente, el presupuesto dice lo contrario", ya que "la concertación, en tanto por ciento, estamos en el 3,93, si no me equivoco", cuando "el año pasado estábamos en el 4,03 y en el año 2018", con el PSOE-A en el Gobierno de la Junta de Andalucía, "estábamos en el 4,19. Con lo cual esos presupuestos no recogen esas cifras que dice el PSOE".

En cualquier caso, la consejera de Salud y Consumo ha considerado "importante" señalar que "estamos ahora mismo inmersos en un plan en donde el autoconcierto es el que está trabajando para reducir listas de espera. Pero es verdad, y lo hemos dicho siempre, que si no es suficiente tendremos que avanzar en el concierto fuera del Servicio Andaluz de Salud. Las cifras son las que son y después pues ya evaluaremos".





COMEDORES FAISEM





Por último, en cuanto a la licitación por la Junta del servicio de comidas que ofrecen los centros de salud adscritos a la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), Catalina García ha querido "recordar que esto no lo empezó este gobierno, sino que cuando nosotros llegamos existía ya un proyecto y una estrategia por parte del PSOE de que esos comedores de Faisem fueran atendidos por una empresa externa".

En consecuencia, según ha afirmado, "nosotros hemos acabado de finalizar esa estrategia y ese camino, porque todas las provincias, excepto dos, cuando nosotros llegamos, ya estaban atendidas por un cátering, con lo cual es algo que se ha terminado de ejecutar y que ahora mismo no existe otra actividad".