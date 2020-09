Futuro Singular Córdoba pide una normativa sobre servicios para personas con discapacidad intelectual

La Fundación Futuro Singular Córdoba ha reivindicado este lunes "una normativa y medidas específicas para los servicios destinados a las personas con discapacidad intelectual", pidiendo también a las administraciones que "los recursos destinados a prestar apoyos a las personas con discapacidad intelectual funcionen con normalidad lo antes posible".

En este sentido y en un comunicado, Futuro Singular ha señalado que "a nadie escapa a estas alturas que la situación que estamos viviendo en relación con el covid-19 es muy preocupante y que está limitando la vida que habitualmente hacíamos todos. No obstante, como lamentablemente ocurre en muchas ocasiones, y en esta también, las personas con discapacidad intelectual vuelven a quedar en una posición de desventaja y vulneración de sus derechos".

La fundación ha aclarado que está "tan preocupada por la salud de las personas como cualquier otra institución y ciudadano", y que tiene "el máximo respeto por aquellas familias que entienden que es mejor que sus hijos permanezcan en casa en lugar de asistir a sus servicios en centros de día, centros de recursos, servicios de empleo, etcétera".

No obstante, en Futuro Singular no están de acuerdo con el cierre de los recursos dirigidos a las personas con discapacidad intelectual en base a unas tasas globales de contagios, de 70/100.000 habitantes", que no impiden que "el resto de la ciudadanía pueda seguir haciendo su vida habitual (empleo, gimnasios, ocio, comercio, etcétera)", ya que "si esa tasa global de contagios permite a todas las personas seguir haciendo su vida, también debería ser así en el caso de las personas con discapacidad intelectual".

Además, "las personas con discapacidad intelectual realizan gran parte de su vida en relación con los servicios que desde entidades como Futuro Singular Córdoba se les presta". Por otra parte, "prescindir de la prestación de estos servicios en muchos casos supone un impacto negativo en el desarrollo de las habilidades de las personas y, en definitiva, en su calidad de vida".

De la misma manera, según ha señalado Futuro Singular, "supone un alto impacto para las familias, ya que se ven sometidas a una mayor carga de atención o en el caso de que las familiares tengan que trabajar, ven limitadas sus posibilidades o un sobrecoste económico por necesidades de cuidados añadidos".

Por todo ello, la fundación solicita que "los servicios destinados a personas con discapacidad intelectual, especialmente centros de día y centros ocupacionales, sigan funcionando con la misma normalidad que lo están haciendo los recursos para el resto de la ciudadanía, y que las medidas a adoptar para el cierre de éstos se vinculen a los contagios que se puedan producir en los servicios y no a tasas globales".

Igualmente, Futuro Singular ha reiterado su reivindicación de que "haya una clara diferenciación entre la normativa y las medidas adoptadas para los servicios destinados a las personas mayores y para personas con discapacidad, ya que son realidades muy distintas y, por tanto, necesitan medidas diferentes".

Por ello, en la Fundación esperan que, "a la mayor brevedad, se tomen las medidas necesarias por parte de las administraciones para que los recursos destinados a prestar apoyos a las personas con discapacidad intelectual estén funcionando con normalidad lo antes posible".