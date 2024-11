Francisco Carmona, militar cordobés en Bosnia y ahora bombero en Valencia: "Es lo más parecido a una guerra que he visto"

Llevan varios días en la zona cero de la DANA de Valencia. Han salido desde Córdoba, dos de ellos el viernes y los trece restantes, el sábado. Desde el domingo, fueron destinados a una zona a medio camino entre los municipios de Alfafar y Benetúser, dos de las zonas más destruidas por la DANA que ha asolado la provincia de Valencia.

Trabajan en el Consorcio Provincial de Bomberos de Córdoba y, ahora, se afanan mano a mano con sus homólogos de otras provincias de España destinados a su mismo lugar con un objetivo común: hacer desaparecer el caos cuanto antes y encontrar a las personas desaparecidas por la inundación. "Es muy desolador, casi apocalíptico. Pero pone el vello de punta la entereza del pueblo valenciano, su capacidad de resiliencia y cómo están trabajando sin descanso", cuenta a COPE Francisco Carmona, bombero del Consorcio Provincial de Córdoba y encargado de coordinar un equipo con bomberos de otras localidades como Alicante, Cuenca, Málaga y Fuengirola.

Entre alfafar y benetúser

Trabajan para desaguar varios pasos subterráneos en carreteras, "en concreto uno, que es la arteria de comunicación principal entre ambos municipios. Nos dicen que debemos dejarla despejada a la mayor brevedad posible". Sin embargo, les preocupa más un parking subterráneo, perteneciente a una gran urbanización de pisos de una manzana entera de vecinos, en la que llevan horas achicando agua y donde temen que pueda haber víctimas. "Llevamos desde ayer achicando agua con cuatro motobombas, un camión y una bomba de agua, y solo hemos conseguido bajar 30 centímetros, para que te hagas una idea de lo difícil que es esto", manifiesta Carmona. Una vez finalizado este trabajo, les asignarán el siguiente hasta el miércoles, cuando recibirán el relevo y podrán volver a Córdoba.

coordinación "fluida" entre los servicios de rescate

La coordinación es absoluta entre efectivos. "Todos echamos en falta más medios de achique, pero esto es una labor que puede tardar meses. Es cierto que los primeros días fueron los cruciales para salvar vidas y ahora posiblemente solo queden fallecidos, pero lo que queremos es restaurar la normalidad en la vida de estas personas. Nos cuentan sus historias y son dramáticas", expresa Carmona. Los mandos coordinan la búsqueda "solidariamente, nadie quiere estar por encima de nadie. Nos olvidamos de colores y banderas, vamos todos a una".

de bosnia a valencia: "es lo más parecido a una guerra"

Acostumbrados a trabajar bajo presión y a ver situaciones dramáticas, los bomberos actúan con estoicismo al presenciar tragedias como las de Valencia. Prueba de ello es la experiencia de Francisco Carmona, que fue militar antes de ser bombero. Estuvo en la guerra de Bosnia, "y desde entonces, como le he dicho a mi mujer y a mis hijos, no he visto nada igual. Es lo más parecido a una zona cero de guerra".

No obstante, asegura que están preparados para afrontar una experiencia así, "sin dudas. No he tenido que apartar a nadie porque se haya derrumbado. Sabemos a lo que hemos venido aunque sea la primera vez que trabajamos a gran escala. Por la noche nos desahogaremos hablando durante la cena, cambiaremos después el chip, y mañana a trabajar de nuevo".