Flamenco y un musical para este fin de semana en los Teatros de Córdoba

La programación del Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) de la capital cordobesa inicia este año 2022 con espectáculos de flamenco, musicales, teatros y conciertos familiares, así como espacio para la ciencia de la mano de la Universidad de Córdoba (UCO) y una gala benéfica de la Hermandad del Arcángel San Rafael.

El pianista cordobés Juan Antonio Sánchez presenta este viernes en el Teatro Góngora su segundo disco, Dentro, un trabajo de composición propia basado en ritmos y cadencias flamencos, aunque abierto a nuevas armonías y melodías. El piano es el instrumento matriz y el flamenco, el lenguaje en el que se desarrolla, su entorno y su lugar de origen, pero sin dejar atrás guiños a estilos como el latino o el jazz.

Juan Antonio Sánchez (Córdoba, 1981) comenta sobre su nueva obra que es “una evolución natural hacia una manera propia de contar lo que sientes, una búsqueda para encontrar la palabra, la nota más personal, con la que más te identificas”. Dentro incluye nueve temas que configuran un repertorio muy variado, con tanguillos, bulerías, taranta o rumba, entre otros palos. Por otro lado, en el disco hay piezas íntimas como Azul de Calma o Una manera, otras más festivas como Huelea mayo o El vedado, y también intensas y descriptivas como Cerro Arenal o Solariega.









El pianista estará acompañado con Patricio Cámara 'Pachi', a la percusión y voz; Juanma Ruiz, al bajo; Cristina Pareja, al cante; Luis Dorado y Manuel Jiménez, a las palmas, y Manuel Jiménez, al baile. Además, estará como artista invitado José Antonio Rodríguez, con precios de las entradas de 12 y 15 euros.

El Gran Teatro acoge mañana sábado la comedia musical En tierra extraña, un musical escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio que inundará de copla el patio de butacas para contar cómo habría sido el encuentro ficticio entre la famosa tonadillera Concha Piquer, el poeta Federico García Lorca y el compositor Rafael de León, interpretados respectivamente por Diana Navarro, Alejandro Vera y Avelino Piedad.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La fabulada relación entre estos tres grandes mitos de la cultura española se inicia cuando Concha Piquer quiere conocer a Lorca. No en vano él es el poeta y dramaturgo más solicitado del momento y ella la cantante más admirada de España. Mujer acostumbrada a manejar su destino y a no recibir un no por respuesta, le pide a su colaborador y compositor de cabecera, Rafael de León, amigo de Federico, que cite al poeta en el Teatro Calderón de Madrid, donde ensaya su nuevo concierto. Quiere proponerle que le escriba una canción. Pero una vez frente a frente, las cartas se irán poniendo sobre la mesa hasta que se descubre que no es esa petición el motivo del encuentro. El precio de las entrasdas oscila entre los 11 y los 27 euros.