Un estudio internacional liderado por cirujanos del Reina Sofía, mejor artículo publicado en 2020

Un estudio internacional liderado por cirujanos el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba acaba de recibir el premio al mejor artículo publicado en 2020 en Cirugía Oncológica por la Cátedra de Oncología Quirúrgica de Alcalá de Henares y la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica.

Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en una nota en la que ha detallado que este reconocimiento valora la calidad e interés del trabajo recogido en el informe en el que participan un total de diez centros hospitalarios de (Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Japón, Reino Unido Bélgica y España) y que se centra en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal mediante abordaje mínimamente invasivo, una técnica de la que la Unidad de Cirugía Oncológica del hospital cordobés es referente y que abrió camino en 2017 a nivel nacional.

Se trata de un trabajo muy interesante que reúne, bajo el título 'Laparoscopic cytorreductive surgery and hiperhermic intraperitoneal chemotherapy for limited peritoneal metastasis. The PSOGI international collaborative registry', la experiencia de los principales centros que realizan esta técnica y las conclusiones de estos equipos profesionales, una información muy útil para seguir avanzando en el tratamiento de esta enfermedad que afecta a miles de personas al año.

Entre las principales conclusiones del informe destaca que, en pacientes seleccionados, el uso de la laparoscopia para la realización de esta técnica quirúrgica asociada a quimioterapia permite una recuperación más temprana de los pacientes, pasando en el caso del Hospital Reina Sofía de nueve días de ingreso a una media de cuatro.

Además, según ha destacado el autor principal y cirujano del hospital cordobés, Álvaro Arjona, "esta aceleración en la recuperación del paciente le permite mejorar su calidad de vida, incorporándose antes a su día a día y, sobre todo, comenzar su posterior tratamiento de quimioterapia en las mejores condiciones físicas posibles".

El doctor Arjona ha señalado que la técnica consiste en "eliminar, mediante una técnica quirúrgica compleja, toda la enfermedad tumoral del abdomen y posteriormente aplicamos quimioterapia intraoperatoria intraperitoneal en hipertermia para erradicar la enfermedad microscópica".

La realización de esta técnica ha sido en todas las ocasiones mediante incisiones abdominales amplias suponiendo una gran agresión al paciente. "Esto ha cambiado con el uso de la cirugía mínimamente invasiva que en casos seleccionados podemos aplicarla para el tratamiento de la carcinomatosis", ha dicho el experto.

Desde que la Unidad de Cirugía Oncológica del hospital, dependiente de la Unidad de Cirugía General y Digestiva, comenzara a aplicar este tratamiento se han realizado más de 1.200 procedimientos (40 laparoscópicos) en patologías como el cáncer de ovario, cáncer de colon, pseudomixoma peritoenal, mesotelioma peritoenal y sarcomatosis, entre otros.