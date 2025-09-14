Estabilizados los incendios forestales de Pozoblanco y Montoro tras la intervención del Plan Infoca

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha conseguido estabilizar este domingo los incendios declarados en los municipios cordobeses de Pozoblanco y Montoro, después de varias horas de trabajo en ambos frentes. La rápida actuación de los medios aéreos y terrestres desplegados en la zona ha permitido contener el avance de las llamas y reducir el riesgo de propagación.

El primero de los siniestros se originó en el paraje conocido como La Canaleja, en Pozoblanco. Allí, las llamas fueron declaradas en una zona de carácter forestal, con gran cantidad de pasto seco, lo que favoreció su expansión inicial. No obstante, al tratarse de un área sin viviendas ni residentes próximos, la intervención pudo centrarse de manera prioritaria en frenar el fuego y evitar su avance hacia otras masas forestales de valor ecológico.

El Plan Infoca comunicó a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) que el incendio quedó estabilizado a las 18:46 horas de la tarde. Para ello, se movilizó un amplio dispositivo de 59 efectivos, compuesto por ocho medios aéreos —cuatro aviones de carga en tierra, un avión de coordinación, un helicóptero pesado, otro semipesado y un tercero ligero—, además de 50 profesionales que trabajaron directamente sobre el terreno. También se incorporó un vehículo autobomba para reforzar las labores de control.

Una vez lograda la estabilización, los equipos permanecen en la zona realizando tareas de remate y vigilancia, con el objetivo de consolidar el perímetro y asegurar que no se produzcan reactivaciones a lo largo de la noche.

De forma paralela, otro incendio se declaró en la mañana de este domingo, en torno a las 11:12 horas, en el término municipal de Montoro, concretamente en la finca El Valle. En este caso, el fuego se localizó cerca del trazado del AVE, lo que generó especial atención y un despliegue rápido de medios para evitar riesgos añadidos.

Según detalló el Plan Infoca, el incendio de Montoro pudo ser estabilizado alrededor de las 19:00 horas. En esta intervención participaron ocho efectivos, apoyados por dos vehículos autobombas y dos grupos de bomberos forestales. Asimismo, se sumaron dos helicópteros —uno ligero y otro pesado— y dos técnicos de operaciones encargados de coordinar las maniobras.

Aunque la superficie afectada aún no ha sido precisada, la estabilización supone un paso clave hacia su control definitivo. Como es habitual en estos casos, tras la estabilización los esfuerzos se concentran en asegurar la zona, apagar los puntos calientes y garantizar que el fuego no vuelva a reactivarse.

El Infoca recuerda que la colaboración ciudadana es esencial en la lucha contra los incendios forestales, especialmente en un contexto marcado por la sequedad del terreno y las altas temperaturas propias de la época. La Junta de Andalucía insiste en la importancia de extremar las precauciones en el medio natural, evitar prácticas de riesgo y comunicar de inmediato cualquier avistamiento de humo o fuego al teléfono de emergencias 112.

Con ambos incendios estabilizados, la situación en la provincia de Córdoba se mantiene bajo control, aunque los dispositivos del Infoca permanecerán en guardia durante las próximas horas para completar las labores de extinción y garantizar la seguridad en las áreas afectadas.