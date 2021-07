La Escuela de Ingeniería de la Universidad Loyola colabora en la monitorización de invernaderos de arándanos

Científicos del grupo de investigación 'Optimization and Control of Distributed Systems' de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Loyola, junto con investigadores del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (Ifapa), han participado en el despliegue de equipos de monitorización basados en Internet de las Cosas (IoT) en invernaderos de arándanos pertenecientes a la empresa Surexport SL en Almonte (Huelva).Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha detallado que, de forma concreta, se han desplegado cuatro nodos que se encargan de monitorizar las condiciones de humedad y temperatura de suelo, así como de humedad relativa y temperatura de aire.Este desarrollo se enmarca dentro de las acciones del proyecto 'Innorega', en el que los investigadores de la Universidad Loyola colaboran con investigadores del Ifapa para la monitorización, mediante un sistema de sensores y cámaras, de plantaciones experimentales de arándanos y frambuesas.Mediante este sistema es posible conocer el estado de las baterías en tiempo real, lo cual es esencial en dispositivos Internet de las cosas que no tienen acceso a alimentación. Toda esa información se procesa en un dispositivo electrónico embebido incluido en el equipo y, posteriormente, se envía a la nube mediante tecnología 'LORAWan', para que esté disponible para los investigadores del Ifapa. Se ha desarrollado, además, una herramienta web que facilita la visualización de la información.Posteriormente, en la misma finca se ha instalado también un nodo de visión que se encarga de monitorizar el índice de área vegetal o cobertura vegetal del arándano en el mismo invernadero.

Este índice permite a los investigadores del Ifapa ajustar el riego del cultivo en base a las necesidades reales de la planta. El nodo desplegado emplea algoritmos de visión espacial estereoscópica para determinar el índice, enviando el valor obtenido a la nube para su análisis en el centro Ifapa.

Los investigadores de la Universidad Loyola cuentan con una dilatada experiencia en este ámbito, ya que desarrollan diversas investigaciones relacionadas en diversos proyectos como 'Agricultura 4.0. Apoyo a La Producción familiar campesina ecológica en Paraguay mediante una red de dispositivos inteligentes basada en IoT (Paraguay)' financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el que contribuyen a la digitalización de la agricultura familiar en Paraguay desplegando una red de dispositivos inteligentes de bajo coste basados en internet de las cosas.

El objetivo principal es "mejorar las condiciones de producción y la competitividad de la actividad agrícola de familias rurales vulnerables de zonas concretas más afectadas", y evitar así la vulnerabilidad que supone la escasa capacidad de competir en los mercados, "situación aún más agravada por el efecto de la pandemia de Covid-19".

Por otro lado, mediante la financiación del Programa Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía a través de Fondos Feder los investigadores desarrollan el proyecto 'Irrigate', en el que junto con Ifapa y Surexport SL, igualmente, y el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, el Departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva y el CNRS francés, abordarán una solución al problema de optimización del uso del agua y del consumo energético asociado a su bombeo mediante un sistema basado en monitorización distribuida y control avanzado.