La escena de Mission Impossible que estuvo a punto de no haberse rodado y que salvó el ingenio de Tom Cruise

Dentro de un año se estrenará la séptima entrega de la mítica saga “Mission: Impossible” que protagonizará una vez más el incombustible Tom Cruise. Este 2021 se cumplirán ya cinco lustros de la primera misión extrema de Ethan Hunt y de esa película del 96 -que produjo el propio Cruise- todos los fans recordarán la estresante escena en la que el agente secreto debe robar una información colgando de una soga y haciendo unos movimientos acrobáticos en el aire. Pues bien: ese momento pudo no haber tenido lugar según ha confesado Cruise recientemente.

Para desmemoriados, en ese momento de la trama Hunt debía introducirse en una inaccesible sala de la CIA en su sede central de Virgina para extraer información vital -la lista NOC de agentes- con un disco -lo del pen drive todavía no se estilaba-. Para lograrlo, dado que el recinto tenía sensores de movimiento, temperatura y todo tipo de tecnología de seguridad de última generación, Cruise debía permanecer suspendido en el aire con unos cables especiales y moverse con mucha lentitud para no encender las alarmas. En la escena participa también una rata que enreda todavía más el asunto, que arranca con un laxante convenientemente servido (no a Cruise, claro).

Como quiera que el actor neoyorquino prefiere participar en sus escenas de acción sin recurrir a especialistas, se tuvo que emplear a fondo para poder llevar a cabo esta dificultosa y gimnasta parte de la trama. Cruise debía mantener el equilibrio en el aire sin tocar el suelo con su cuerpo colgando a unos centímetros de distancia de la superficie. La escena no salió bien, como parece lógico, a la primera e incluso estuvieron a punto de tirar la toalla.

Finalmente, el ingenio del artista y su experiencia terminaron dando la clave para resolver la situación. “Recuerdo que nos estábamos quedando sin tiempo, yo descendía hasta el suelo y no paraba de golpearme la cara”, contó. Así estuvo hasta que se introdujo unas monedas en el interior de sus zapatos para conseguir una estabilidad vital: “Me metí las monedas y me colgué del cable para ver si estaba nivelado. Tenía que hacerlo”.

Era su última oportunidad, porque como confesó Cruise: “Brian (de Palma, el célebre director) me dijo: 'Una más y la corto '. Y le dije: Puedo hacerlo”.

Y lo hizo: “Estaba aguantando, aguantando, aguantando, y estaba sudando, estaba sudando, y él seguía rodando”. El esfuerzo físico que le exigió este plano fue tremendo, pero el resultado ha quedado como una de las escenas más memorables del cine de acción de todos los tiempos.

El enfado de Cruise por rodar sin mascarilla

Cruise es todo un profesional minucioso y también responsable. Durante el rodaje de la última entrega de Mission Impossible también es el productor y una de las personas que se ha encargado de diseñar el protocolo anticovid. Por eso, a Tom Cruise no le gustó nada ver como dos personas del equipo aun llevando mascarillas estaban a menos de un metro de distancia revisando la grabación en una pantalla. Tuvo un tenso momento en el que se lo recriminaba. De hecho, el actor les dijo a estos dos trabajadores que no quería volver a verlos tan cerca nunca. Y que si se repetía la escena estaban despedidos. En esta cinta, Tom Cruise no está actuando como una estrella de Hollywood al uso que sólo va para grabar y se marcha. Sino que el actor se ha tomado muy enserio sacarla adelante y es el primero que está dando ejemplo cada día en set de rodaje.

