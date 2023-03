Si eres autónomo esto te interesa: cuota cero y otras ayudas

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, María Dolores Gálvez, acompañada por el secretario general de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Joaquín Gisbert, y por el jefe de servicio de Economía Social y Autónomos, Rafael Delgado, ha explicado este miércoles en CECO las diferentes ayudas que la Junta está poniendo en marcha, dirigidas a los trabajadores autónomos, entre ellas la cuota cero.

Según ha informado la Junta en una nota, la jornada, que se ha llevado a cabo a través de un webinar, ha contado con la participación de más de una treintena de personas y, en este contexto, Gálvez ha iniciado su exposición con la cuota cero para autónomos, que sustituirá a la actual ampliación de la tarifa plana, como consecuencia del nuevo sistema de cotización de ingresos reales aprobado por el Estado. Así, se respalda, desde el 1 de enero del presente 2023, a los autónomos que se hayan acogido a la tarifa plana estatal de 80 euros durante el primer año, y a aquellos que no alcancen ingresos superiores al SMI durante su segundo año de actividad.

La delegada de Empleo ha insistido en que, "aunque las bases reguladoras de esta nueva ayuda aún no se han publicado, eso no impide que todas aquellas personas que tengan pensado iniciar una actividad y darse de alta como autónomos, pueden hacerlo ya, y no tienen necesidad de esperar a la convocatoria, ya que la ayuda será con carácter retroactivo para los nuevos autónomos que hayan cotizado un año a partir del 1 de enero de 2023".

Gálvez ha informado que aquellos que se den alta por primera vez serán beneficiarios de una tarifa de 80 euros a nivel nacional, "y la Consejería de Empleo abonará en un pago único, de 960 euros, el coste total del primer año de la tarifa estatal, para que así al autónomo le suponga cuota cero". Va a ser "un pago único y, una vez cumplidos los 12 meses", a lo largo de los cuales "los autónomos tendrán que abonar sus correspondientes cuotas, se les reintegrará el 100%.

Evitamos así que aquellos nuevos autónomos que finalmente no mantuvieron su negocio durante un año por motivos económicos, tengan una carga más a sus deudas al tener que solicitarles el reintegro del incentivo recibido". Por su parte, el secretario general de CECO, Joaquín Gisbert, ha manifestado el interés que generan estas ayudas en aquellas personas que han pensado en iniciar una actividad empresarial. "Son muchas las consultas que nos llegan para asesorar en la puesta en marcha de un nuevo negocio y conocer los incentivos que tienen a la hora de hacerlo". Los beneficiarios de esta cuota cero serán todos aquellos autónomos que se den alta por primera vez o no hayan sido autónomos en los últimos tres años, y sean beneficiarios de la tarifa plana estatal de 80 euros.

Los trabajadores por cuenta propia que podrán beneficiarse del segundo año de cuota cero serán aquellos que sus rendimientos netos anuales sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Aquellas personas que tengan una minusvalía igual o superior al 33%, victimas de violencia de género o de terrorismo, con independencia de sus rendimientos netos, van a ser beneficiarios de la cuota cero andaluza durante dos años. Al igual que las mujeres que hayan cesado su actividad por nacimiento de hijos, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela. La bonificación se efectuará siempre que el regreso al trabajo se produzca dentro de los dos años siguientes a la citada fecha del cese.





MÁS AYUDAS





Además de la cuota cero, la delegada de Empleo ha expuesto otras líneas de incentivos puestos en marcha por la Junta y dirigidos a las personas autónomas. Entre los principales, las ayudas al inicio de actividad, que serán compatibles con la cuota cero y los trabajadores por cuenta propia podrán beneficiarse con hasta 5.500 euros. Por lo tanto, según ha recalcado Gálvez, "el autónomo, por primera vez en Andalucía, no solo no va a tener que soportar costes de cotización durante el primer año, y puede que durante el segundo tampoco, según su situación, sino que va a tener una ayuda para esos gastos de inicio y de arranque de su negocio". También se van a convocar ayudas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Son ayudas que se vienen convocando los últimos años. Recogen dos medidos. Una para aquellas mujeres en situación de riesgo de embarazo, o baja maternidad y se ven forzadas a no poder estar en su negocio. La ayuda subvenciona el coste de cotización de contratar a una persona. La segunda línea de ayudas, dirigida a hombres y mujeres que tengan hijos entre cero y tres años, está destinada a sufragar los costes salariales de contratar un trabajador y poder conciliar así la vida personal con la profesional. Ademas, este año se van a convocar de nuevo las ayudas a la transformación digital. Estos incentivos cubrían hasta el 100% de los gastos para poner en marcha los proyectos de digitalización, con subvenciones de un mínimo de 1.000 euros y un límite máximo de 6.000 euros, y se incentiva, tanto a la implantación y desarrollo de soluciones de transformación digital en la gestión, como a la incorporación de estrategias de marketing digital.