La Educación Secundaria Obligatoria vuelve a sufrir cambios y despierta el debate en la esfera pública

El Consejo de Ministros aprobó ayer nuevos cambios para la Educación Secundaria Obligatoria. Entre los nuevos criterios, se incluye la eliminación de la valoración numérica del alumno (las clásicas notas) y del máximo de suspensos para pasar de curso. También se van a incluir cambios en el contenido, como la eliminación de la Filosofía (que se sustituirá por la asignatura de Valores Éticos, a pesar de que los profesores consideran que no es lo mismo) o del carácter cronológico de la asignatura de Historia a la hora de impartirse. “Una ley de educación impuesta y sin consenso es una ley muerta, una ley que suprime la Filosofía pretende crear ciudadanos sin pensamiento crítico, una ley que suprime le Historia los condena a repetir errores, una ley que regala el aprobado desprecia el esfuerzo necesario para la superación personal”, asegura el profesor y miembro de la Real Academia de Córdoba, José Carlos Aranda. Del mismo modo, el profesor de la UCO, FranciscoGarcía del Junco, ha asegurado que esta ley "busca ciudadanos que no piensen, porque aquellos que piensan son incómodos".

Por su parte, el profesor de Historia de cuarto de la ESO en el IES Miguel Crespo de Fernán Núñez, Miguel Ángel Peña, ve esta reforma de su asignatura con ojos más optimistas. Desde su visión profesional, “la enseñanza cronológica de la historia, muchas veces, hacía que llegásemos a ciertos temas de la historia contemporánea casi de puntillas por falta de tiempo en el curso escolar”. Por otro lado, también ha criticado los continuos cambios que se producen en la ley de educación dependiendo del gobierno que esté en el poder, asegurando que, si bien siempre suelen estar relacionados con la reforma en los contenidos y en el ámbito cultural o ideológico, “nunca se plantean cambios realmente necesarios en la forma, como puede ser que un niño que tiene dificultades para llevar un bocadillo al recreo o va sin desayunar, no esté amparado por la ley de educación y tenga que ser el propio instituto el que se busque la vida para poder darle a ese niño algo que comer”, y sentencia: “No es algo puramente educativo, pero sí afecta: si un alumno no come, no rinde”.

Finalmente, la portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el ámbito de educación en Córdoba, Elena García, ha manifestado el malestar del grupo sindical ante la nueva regulación: “No mejora el modelo educativo ni atiende al criterio de los docentes. Supone un regreso a los años 90. Estamos en contra de la promoción automática y de no reconocer el esfuerzo del alumnado”.