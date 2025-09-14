Dos incendios forestales activos movilizan a más de 60 efectivos del Infoca en Pozoblanco y Montoro

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja este domingo en la provincia de Córdoba en la extinción de dos incendios forestales declarados en los términos municipales de Pozoblanco y Montoro, que han obligado a desplegar un importante dispositivo de medios aéreos y terrestres.

El fuego de mayor envergadura se localiza en el paraje La Canaleja, en Pozoblanco, donde a las 13:36 horas se activó la alerta tras detectarse un foco en una zona forestal de pasto seco. Según ha informado el Infoca, no existe constancia de viviendas cercanas ni riesgo para la población, aunque la rápida propagación de las llamas obligó a un despliegue inmediato de recursos.

En total, cerca de 60 profesionales se han trasladado a la zona. El operativo lo integran ocho medios aéreos —cuatro aviones de carga en tierra, un avión de coordinación, un helicóptero pesado, uno semipesado y uno ligero— además de 50 efectivos terrestres, que trabajan con herramientas manuales, maquinaria especializada y un vehículo autobomba. El objetivo es frenar el avance del fuego y conseguir su estabilización lo antes posible.

La orografía del terreno y la abundancia de pasto seco dificultan las labores de control, aunque la ausencia de viviendas cercanas permite centrar los esfuerzos en contener las llamas dentro del área forestal afectada. El Infoca ha señalado que el trabajo conjunto de los medios aéreos y terrestres es clave para frenar el avance del incendio en una jornada marcada por temperaturas elevadas y condiciones propicias para la propagación.

Por otro lado, desde primeras horas de la mañana, el Infoca también ha intervenido en un segundo incendio forestal en la provincia. En este caso, el fuego se declaró a las 11:12 horas en la finca El Valle, dentro del término municipal de Montoro.

El incendio se encuentra próximo al trazado del AVE, lo que obligó a una rápida actuación para evitar que las llamas alcanzaran zonas de riesgo. El dispositivo movilizado hasta el lugar está formado por ocho efectivos del Infoca, que trabajan con dos vehículos autobombas, dos helicópteros —uno ligero y otro pesado—, dos grupos de bomberos forestales y dos técnicos de operaciones.

Las labores de extinción se centran en evitar que el fuego se propague hacia áreas sensibles, mientras se mantiene una estrecha coordinación con los responsables de la infraestructura ferroviaria. Hasta el momento, no consta que el tráfico ferroviario haya resultado afectado, aunque la evolución del incendio está siendo objeto de seguimiento continuo.

El Plan Infoca ha recordado que el riesgo de incendios forestales se mantiene en niveles muy altos durante estas semanas, debido a las altas temperaturas y a la sequedad acumulada en el terreno. Por ello, se insiste en la importancia de extremar las precauciones en zonas de monte y evitar conductas negligentes que puedan derivar en nuevos focos.

Ambos incendios permanecen activos y bajo control de los operativos desplazados, que trabajan sin descanso para estabilizar la situación en las próximas horas. La coordinación entre medios aéreos y terrestres será determinante para lograrlo.