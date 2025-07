“Dolce Vita Tour” llega a Córdoba con un Amaral fiel a su esencia y abierto a nuevas emociones

En vísperas de su actuación en Córdoba este sábado 5 de julio, dentro del festival Córdoba Live, Eva Amaral ha compartido una conversación pausada y emotiva con Fran Durán en COPE. La cantante ha repasado no solo los preparativos de su nueva gira, Dolce Vita Tour, sino también las raíces de su sensibilidad artística, marcada desde niña por una forma muy personal de observar la vida.

“Yo no jugaba con muñecas”, recordó con ternura. “Jugaba con unos muñequitos, inventando historias. Me gustaba imaginar”. Esa forma de jugar, lejos de lo convencional, fue quizá el primer paso hacia su universo creativo. Más adelante, en la adolescencia, apareció la timidez, una característica que asegura que todavía la acompaña: “Y lo sigo siendo. Pero en la música encontré una forma de decir lo que no podía con palabras”.

Durante la entrevista, Eva rememoró también los veranos de su infancia, junto a sus padres, en el mismo lugar donde ellos se conocieron. “Son recuerdos muy nítidos. Aquellos días con ellos me marcaron profundamente, forman parte de lo que soy”, confesó con serenidad.

Juan Aguirre y Eva Amaral

Ya en clave musical, Eva compartió las sensaciones que le está dejando esta gira que les lleva por ciudades de toda España. “Cada concierto es un reencuentro con el público y con nosotros mismos. Después de tantos años, sigue habiendo emoción, nervios, verdad. La gira Dolce Vita es una celebración, pero también una forma de agradecer todo lo que hemos vivido juntos”.

Sobre su parada en Córdoba, fue clara: “Esta ciudad tiene un peso cultural muy potente. Sentimos que es un lugar especial, que exige respeto, y también que te abraza si conectas de verdad. Es de esos sitios donde se canta con el alma”.

Eva también habló de la independencia artística que caracteriza al grupo desde que fundaron su propio sello, Discos Antártida. “Poder tomar nuestras decisiones sin interferencias es un privilegio. Nos permite experimentar, arriesgar, equivocarnos si hace falta. Y eso, a la larga, nos mantiene vivos”.

Amaral en uno de los conciertos de Cadena 100

A lo largo de su trayectoria, Amaral ha navegado entre el pop, el rock, el folk y hasta la electrónica. ¿Hay géneros aún por explorar? “Siempre hay curiosidad. Nos gusta dejarnos llevar por lo que pide cada canción. No hay un camino marcado, solo la honestidad”.

En cuanto a la inspiración, Eva reconoce que su forma de escribir ha evolucionado: “Antes era más introspectiva, ahora me mueve también lo que pasa fuera, lo que duele, lo que emociona. La mirada ha cambiado, pero la necesidad de contar sigue ahí”.

Con una discografía repleta de himnos generacionales, Amaral intenta mirar hacia adelante sin anclarse en la nostalgia: “Las canciones antiguas viven con nosotros, pero el reto es seguir diciendo cosas nuevas. Y eso nos ilusiona”.

Este sábado, en Córdoba, Eva y Juan no solo traerán su música: traerán su historia, sus cicatrices, su mirada y su verdad. Y, como siempre, lo harán a corazón abierto.