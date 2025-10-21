DEPORTES COPE EN ALMENDRALEJO I 21 OCT 2025
Actualidad del CD Extremadura
Almendralejo - Publicado el - Actualizado
1 min lectura21:29 min escucha
"Los innumerables casos de corrupción del PSOE vuelven una vez y otra vez constantemente a la actualidad"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h