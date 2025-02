Doce voluntarios lucharán contra la soledad no deseada de los pacientes del Hospital Reina Sofía

La Sociedad de San Vicente de Paúl y el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba han firmado un convenio de colaboración para implantar el conocido como programa de acompañamiento. Se trata de una iniciativa con 15 años ya de vida y que se ha desarrollado con éxito en diferentes hospitales de toda España. Básicamente, este acuerdo permitirá que los voluntarios de la asociación accedan al complejo hospitalario para acompañar y apoyar emocionalmente a pacientes y también a familiares.

Cuando la soledad es lo único que no te abandona el alma sufre. La soledad no deseada es uno de los males de nuestro tiempo. En un mundo en el que cada vez parecemos más y mejor comunicados hay muchas personas que no encuentran con quién compartir alegrías, penas y preocupaciones. Y en un hospital el lógico miedo acentúa la necesidad de sentirte arropado.

Se calcula que un 20 por ciento de los españoles están o se sienten solos sin quererlo estar. Una cifra que, aunque parezca extraño, aumenta en el caso de los jóvenes. Así nos lo ha explicado la voluntaria de San Vicente de Paúl Adela Redondo