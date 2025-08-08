Declarado un incendio en la Mezquita-Catedral: el Cabildo asegura que ya está extinguido

Un incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba ha sobrecogido a los cordobeses en la noche de este viernes. En torno a las nueve de la noche las llamas eran visibles cerca de la Puerta de San José del Templo de Córdoba. El fuego se ha originado en la capilla que está junto a la del Espíritu Santo, en donde se encuentra la máquina de limpieza y sillas. Se activó el plan de autoprotección y se perdonaron tres dotaciones de bomberos.

tres dotaciones de bomberos han trabajado en su extinción

Las primeras informaciones apuntan a que la combustión de una barredora ha podido causar este incidente que, afortunadamente, ha sido controlado según ha informado el Cabildo con rapidez gracias a la actuación de esas tres dotaciones de bomberos y también de la policía, que ha acordonado rápidamente la zona.

Tanto el Obispo emérito de Córdoba Don Demetrio Fernández como el alcalde José María Bellido han comparecido ante los medios para confirmar que el incendio ya está acotado y para agradecer tanto la preocupación transmitida desde toda España como la labor de los bomberos, que evitaron una catástrofe en un recinto que es Patrimonio de la Humanidad.