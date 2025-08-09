COPE
Podcasts
Córdoba
Córdoba

Declarado un incendio forestal en el paraje El Bañuelo en el que actúan siete medios aéreos

El fuego se ha originado sobre las 17:30 de este sábado 

09/08/2025 Incendio activo en el paraje El Bañuelo, en Córdoba capital.POLITICA PLAN INFOCA

Europa Press

09/08/2025 Incendio activo en el paraje El Bañuelo, en Córdoba capital.POLITICA PLAN INFOCA

Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja en el control de un incendio forestal declarado este sábado en el paraje El Bañuelo, situado en la Sierra de Córdoba y hasta donde se han desplazado, por el momento, siete medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego se ha originado sobre las 17,30 horas de esta jornada. En dicha ubicación se encuentran trabajando un total de siete medios aéreos, entre ellos, tres helicópteros --dos ligeros y un semipesado-- y cuatro aviones --dos de carga en tierra y dos anfibios ligeros--.

Asimismo, en tierra se ha desplegado un dispositivo de trabajo compuesto por cinco grupos de bomberos forestales, uno de apoyo y otro de coordinación; dos camiones autobombas; un agente de medio ambiente; tres técnicos de operaciones, una unidad médica y una unidad de análisis.

 

Escucha en directo

En Directo COPE CÓRDOBA

COPE CÓRDOBA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

13:00H | 09 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking