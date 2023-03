La decisión sobre el Sistema de Recogida Neumática de Residuos estará tomada en el mes de marzo

Urbanismo ha fijado en marzo el plazo maximo para tener resuelto el informe de intervención jurídica que pidió del que depende el futuro del Sistema de Recogida Neumática de Residuos, que recordemos declaró nulo en septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, y que ha dejado a numerosos bloques de edificios en los barrios de expansión de Córdoba con el sistema instalado y sin entrar en uso porque los vecinos de Turruñuelos se negaron a instalar el vertedero en esa zona. Desde el momento en que el Ayuntamiento tenga ese informe, se tomará una decisión "de ciudad", como ha afirmado Salvador Fuentes, para seguir adelante o paralizar definitivamente el proyecto. De momento, desde el pasado enero, Urbanismo ordenó de manera cautelar para la instalación de este sistema de recogida en los bloques de Poniente donde aún estaban pendientes.

"La sentencia pone el foco en el problema y en la época que se generó, que viene de 2005", a la vez que "pone encima de la mesa la responsabilidad de decisiones que se tomaron y que ahora hay que ver el alcance y consecuencia de esas decisiones, con modos de gobierno que están demostrando que son un problema", dijo en septiembre el delegado de Urbanismo, Salvador Fuentes. De hecho, "en la oposición teníamos todas las dudas de este sistema", ha aseverado Fuentes, porque "esto no era tan fácil, tan sostenible y tan suficientemente aceptable presupuestariamente como se decía". Según dijo Fuentes, "fue un plan que se diseñó de manera absolutamente irresponsable, porque no se supo contemplar la capacidad que había que tener de viviendas para sufragar el coste de una infraestructura que se tenía que haber hecho en bloque, pero en 2005 no había nada en Poniente", si bien cuando llegó 2014 "ya se habían urbanizado" parcelas de la zona y "quedan tres grandes parcelas", con unas 6.000 viviendas pendientes.