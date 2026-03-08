Córdoba se tiñe de rosa: la Pink Running desafía un día frío y gris en un 8M multitudinario

Ni el cielo nublado, ni el frío ni las gotas de lluvia intermitentes al inicio de la mañana, han impedido que la XI Pink Running de CADENA 100 inundara Córdoba este 8 de marzo. Más de 2.200 participantes han teñido de rosa las calles de la ciudad en una jornada que ha unido deporte y reivindicación en el Día Internacional de la Mujer.

Una marea rosa de historias

La carrera ha destacado un año más por su ambiente festivo y su carácter abierto, congregando a corredores de todos los perfiles. Desde veteranas con muchos kilómetros en las piernas hasta debutantes que se calzaban las zapatillas por primera vez, como una de ellas que admitía con humor: "Yo es la primera vez, no corrí una persiana, pero bueno, hoy me voy a correr”.

Corredoras tras la salida

También han sido numerosas las familias y grupos de amigos. Rafa Martínez, que acudía por primera vez con su suegra, Juani, esperaba convertirlo en "una bonita tradición”. Por su parte, Violeta, que corría junto a su madre y su prima, ha destacado el compañerismo: "Me gusta el ambiente que hay, cómo la gente se anima entre sí”.

Correr con un propósito

El carácter simbólico del 8M ha estado muy presente. Un grupo de amigas que corrían con tutús de colores lo resumía a la perfección ante la falta de sol: “Falta el sol, pero da igual, nosotros somos el sol”. Para ellas, la cita era la “perfecta” para celebrar el Día de la Mujer.

La carrera no es solo cosa de mujeres; muchos hombres han participado para mostrar su apoyo. Es el caso de Paco, que, acompañado de sus hijas y sobrina, ha defendido la importancia de la igualdad. "Hay que ir olvidando esas diferenciaciones de género, y que las mujeres, pues, igual que los hombres, estamos en todas partes”, ha afirmado.

CLASIFICACIONES

Las tres primeras participantes en las distintas categorías fueron: en la categoría CADENA 100 HAPPY HOUR, de 16 a 22 años, Marta Alcaide Sánchez, Eva Leyva Dueñas y Eugenia Bellot Villalba.

En LA MEJOR VARIEDAD MUSICAL, de 23 a 34 años, las tres primeras posiciones fueron para Cristina Serrano Ramírez, María Haro Gil y Gloria Montori Mariscal.

En la categoría BUENOS DÍAS JAVI Y MAR, de 35 a 49 años, destacaron Inmaculada Mellado, Vanessa Ruiz Fernández y Esther Aguza González.

Por su parte, en CADENA 100 POR ELLAS, destinada a participantes de 50 años o más, las tres primeras clasificadas fueron Rosario Lucena Solís, Inés Estrella Cámara y Esther Molero López.

En la categoría masculina, las tres primeras posiciones fueron para Sergio de la Rosa Jiménez, Blas Yébenes Alcoba y Miguel Hidalgo Ariza. Consulta AQUÍ las clasificaciones.

Una fiesta de deporte y música

La periodista Alejandra Estévez, locutora de CADENA 100, ha sido la encargada de presentar y animar el evento. Estévez, que visitaba Córdoba por primera vez, se ha mostrado encantada con la acogida y la energía de la gente. "Una marea rosa que me parece muy bonito, que justo hoy, 8 de marzo, como que motiva más el estar aquí todas las mujeres, y los hombres también apoyando”, ha comentado.

Corredoras

El recorrido de 5 kilómetros por el centro de la ciudad ha culminado con el final de fiesta puesto por la música del artista invitado Pablo Nández, que ha actuado antes de la entrega de premios para poner el broche de oro a una jornada de éxito.