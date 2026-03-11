Córdoba recupera un tramo de su muralla para el disfrute de los vecinos

El Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado la restauración de un tramo de la muralla en la zona de Parajín, junto a la antigua ermita. La intervención, fruto de la colaboración entre la delegación de Casco Histórico y la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuenta con un presupuesto de 43.142,72 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que se espera que finalice este mismo verano.

Un espacio para la ciudadanía

El objetivo principal del proyecto es, además de conservar y restaurar este elemento patrimonial, devolver el espacio a los vecinos. Así lo ha explicado la delegada del Casco Histórico, Lourdes Morales, quien ha señalado que, una vez terminada la obra, el recinto se cederá a la asociación Aserquía y al consejo de distrito Centro para que le den un "uso ciudadano y vecinal".

Que no se quede en su mera contemplación y en su mera admiración" Lourdes Morales Delegada municipal del Casco Histórico

Esta idea la ha reforzado Miguel Ángel Torrico, presidente de la Gerencia de Urbanismo, al subrayar que el fin es recuperar este lugar "para que sea un espacio de colaboración y de actividad ciudadana, que no se quede en su mera contemplación y en su mera admiración". El consistorio renovará el convenio con la asociación de vecinos de La Axerquía, que ya gestionaba el espacio antes de su cierre en 2019 por desprendimientos.

El colectivo vecinal ha celebrado el inicio de las obras tras años de espera y ha recordado las actividades que se realizaban en el lugar, como el popular cine de verano "las noches de la ermita", así como otros eventos culturales y musicales. La intención es reanudar esta programación e innovar con nuevas propuestas en cuanto el espacio vuelva a estar disponible.

Una intervención técnica compleja

Los técnicos han detallado la complejidad de la actuación. Se procederá a un análisis de patologías, una limpieza exhaustiva, la desinfección para eliminar líquenes y la consolidación de fisuras. Juan Murillo, de la oficina del Casco, ha explicado que el muro de hormigón actual, resultado de un desplome hace décadas, "es posiblemente, el gran reto que que hay planteado".

Tendremos que plantear protocolos de conservación preventiva, que nos ayuden a no tener que volver a hacer esta inversión" Juan Murillo Oficina Casco Histórico

Por su parte, Carmen Chacón, jefa de servicio de la oficina del Casco Histórico, ha destacado la importancia de la prevención futura. Debido a la humedad constante que afecta al lienzo por el desnivel del terreno, ha afirmado que será clave establecer un seguimiento: "Tendremos que plantear protocolos de conservación preventiva, que nos ayuden a no tener que volver a hacer esta inversión".

Esta obra se enmarca en una estrategia más amplia del Ayuntamiento para la recuperación del patrimonio del casco histórico de Córdoba, uno de los más extensos de Europa. Se suma a otras intervenciones recientes en lugares como el Convento Regina, Santa Clara o la restauración del Alcázar de los Reyes Cristianos.