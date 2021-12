Córdoba espera lograr la titularidad de Caballerizas Reales en "semanas"

El Ayuntamiento de Córdoba espera lograr "en cuestión se semanas" la titularidad de las Caballerizas Reales de la ciudad, las más antiguas de Europa, tras aprobar este martes el expediente de expropiación forzosa del inmueble cuyo dueño actual es el Ministerio de Defensa.



El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha explicado que tras la aprobación de dicho expediente, que ha contado con el rechazo de IU y Vox la junta de gobierno local deberá ratificarlo y notificarlo a Defensa, que tendrá 20 días para responder.



Por el momento, no existe acuerdo con el Ministerio, ya que mientras que el Ayuntamiento de Córdoba ha fijado el precio del inmueble en más de dos millones de euros, Defensa ha requerido cerca de diez millones.



De esta manera, será la Comisión Provincial de Valoración la deba fijar el valor de la venta y como ambas administraciones ya se han comprometido a no recurrir la decisión de ese órgano externo, Fuentes cree que el Ayuntamiento será el dueño de Caballerizas Reales en "cuestión de semanas".



No obstante, Fuentes se ha mostrado confiado en que el precio final que determine la comisión estará más cerca de la propuesta municipal, mientras que ha anunciado que se ha rechazado la alegación presentada por un despacho de abogados de Madrid que reclamaba la anulación del procedimiento al entender que es "irregular".