Córdoba cubre todas las plazas MIR para médicos de atención primaria ofertadas en la promoción de 2023

La provincia de Córdoba ha cubierto todas sus plazas MIR para médicos de familia en el año 2023, y lo mismo ha ocurrido en el resto de provincias andaluzas. En total, han quedado adjudicadas 430 plazas para especialistas internos de nuevo ingreso en esta especialidad, los denominados "residentes", de las que 186 corresponden a Córdoba. Son datos relevantes porque no ha ocurrido igual en el resto de España, donde aún quedan 202 plazas sin cubrir a falta de un día para que culmine la convocatoria extraordinaria en una especialidad que en estos momentos está atravesando una etapa convulsa, especialmente a raíz de la pandemia y las sucesivas movilizaciones que de ella han derivado en la atención primaria.

Destacan, entre todas las comunidades del territorio nacional, Castilla y León, donde más plazas desiertas han quedado. Si no se adjudicaran todas, sería la única especialidad que quedaría sin cubrir en España. "Las razones no son tanto económicas como organizativas. Hay que ver a qué te condena ser médico de familia. A pesar de que es una especialidad muy bonita, en la práctica real, no se puede hacer medicina. Tienes 50 pacientes a los que atender cada día, te pasas las horas sentado en la silla sin tiempo ni siquiera de mirar a tus pacientes a los ojos o chequearlos adecuadamente porque hay que cargar con ingentes cantidades de papeles y burocracia", explica a COPE Eloy Girela Pérez, secretario de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba.

Se trata de un problema que ya vienen advirtiendo las autoridades de un tiempo a esta parte: la falta de relevo generacional y médicos de familia en la próxima década por la cantidad de jubilaciones que se van a producir en este ámbito sanitario sin poder ser reemplazadas al completo. Según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Córdoba cuenta con 43 médicos de familia entre los centros de salud y los hospitales de la provincia. "Este año, Andalucía ha aumentado en 135 las plazas MIR para médicos de familia. Poco a poco, lograremos resolver este problema de falta estructural de médicos que tenemos. Es lo que prometimos, que íbamos a incrementar el número de plazas, y así lo estamos haciendo", especifica la delegada de Salud en Córdoba, María Jesús Botella. No obstante, las competencias sobre las plazas ofertadas no se reducen exclusivamente a la Junta, puesto que el Gobierno Central también tiene poder de decisión.

Finalmente, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) lanzará una oferta de contratación a los profesionales médicos especialistas residentes que terminan su formación en mayo. Se comenzarán ofertando contratos de larga duración sobre todo en las zonas de difícil cobertura y en hospitales con mayores dificultades para cubrir plazas libres. Esta oferta de contratación, según la institución andaluza, "persigue fidelizar a los profesionales que terminan su formación y que ha ido creciendo progresivamente. En el último año, más del 70% de profesionales se quedaron en la comunidad tras realizar su formación".