El contrato menor para la RPT del Imtur se considera "ajustado a Derecho", según un informe del Ayuntamiento

El titular de órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local de Córdoba firma un informe que asegura que el contrato menor adjudicado por el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) a la empresa D'Aleph Iniciativas y Organización por un importe de 7.600 euros, para realizar el análisis de la organización y confección de una relación de puestos de trabajo (RPT) y la posterior elaboración de la valoración de puestos "se considera ajustado y conforme a Derecho".

En dicho informe se recoge que "la no emisión del documento contable AD supone una irregularidad que no determina la invalidez del contrato menor y que puede ser subsanada incluso en el momento de reflejar contablemente el reconocimiento de la obligación, como señala la Audiencia de Cuentas de Canarias".

Además, se apunta que "no basta el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones para decretar la resolución del contrato menor debiendo ejecutarse la prestación siempre que no se supere el límite temporal preestablecido 'ex lege' para este tipo de contratos", a lo que se añade que "en todo caso si se acredita que el retraso es imputable a la empresa adjudicataria procedería la imposición de penalidades, tal y como recoge la jurisprudencia".

Al respecto, los portavoces de IU y Podemos, Pedro García y Cristina Pedrajas, respectivamente, aseguraron la semana pasada que este contrato adjudicado a la empresa D'Aleph, en la que trabajó la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, es "nulo de pleno derecho".

Frente a ello, la primera teniente de alcalde delegada de Turismo, Isabel Albás (Cs), ha asegurado este lunes que "no son ciertas" las declaraciones de los portavoces, a la vez que informó de que habían pedido un informe al secretario del Pleno para "argumentar que eso no es cierto, que no es real", algo que ahora se ratifica en el citado informe.