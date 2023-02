En busca de la plena conectividad de red en la Córdoba rural: objetivo 2025

"En las zonas bajas de mi pueblo no llega la cobertura. Dependemos del wifi al 100%, para hacer llamadas telefónicas hay que subir a la parte alta de la calle, un cuestón, o te quedas incomunicada. Además, ahora que muchos procedimientos bancarios se hacen a través de bizum o con verificación SMS, si estamos en casa no los podemos hacer porque, simplemente, no nos llega ese mensaje", explica Natalia Leña, vecina de Bujalance. Es el problema al que se enfrentan algunos pueblos de la provincia de Córdoba. Problemas de cobertura y comunicación en territorio rural. Una barrera que impide que su población desarrolle su vida, en la era de la tecnología y el teletrabajo, con la misma facilidad que se hace en las zonas urbanas. Esto suele ocurrir en pueblos muy pequeños, dependientes de otros núcleos más habitados, como es el caso, por ejemplo, de Ochavillo del Río, de 800 habitantes; o la aldea de Las Navas, de Priego.

Desde 2018, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital viene inviertiendo en esta causa, un proyecto con el que se pretendía llevar la banda ancha ultra rapida a 71 de los 77 municipios de la provincia. Ese proyecto se ha estado monitorizando hasta el día de hoy: en la provincia de Córdoba, la inversión de estos programas desde 2018 supera los 13 millones de euros para llevar el acceso a redes ultrarrápidas a más de 66.000 hogares y empresas, lo que representa el 95% de cobertura. Las redes fijas ultrarrápidas en Córdoba eran en junio de 2021 del 89%

La secretaria de Estado de Telecomunicación e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha mantenido una jornada de trabajo en Córdoba, donde se ha reunido con casi una veintena de alcaldes y alcaldesas de la provincia para explicar cómo el Gobierno está promoviendo el despliegue de la banda ancha ultrarrápida en todo el territorio con los programas de ayudas en el marco del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión – Banda Ancha (ÚNICO-Banda Ancha). González ha expuesto las líneas maestras del plan de telecomunicaciones que permitirá llevar banda ancha a todos los españoles y el 5G a las zonas rurales más recónditas del país. El objetivo es alcanzar para 2025 que el 100% de los cordobeses dispongan de banda ancha ultrarrápida de al menos 100 megas.