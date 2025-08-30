Sergio Ramos regresa a la música con una canción muy madridista

Sergio Ramos es concido por su papel en el Real Madrid y la selección española con quien ha conseguido ganar cinco ligas, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España con el Real Madrid; además de un Mundial y dos Eurocopas con la selección española.

Ahora, y después de haber pasar por el PSG, está militando en el Rayados de Monterrey, pero parece que todavía no ha olvidado su pasado madridista. El central ha anunciado este sábado su nueva canción: 'Cibeles'.

Pero esta no es su primera canción. De hecho, en Spotify tiene 245.721 oyentes mensuales. Hasta cinco temas tiene el exmadridista y algunas de las canciones superan los 20 millones de oyentes.

Esta vez tendremos que esperar hasta el 31 de agosto para poder escuchar 'Cibeles'. Por ahora, hemos podido escuchar 14 segundos de adelanto, donde se puede ver imágenes suyas con la camiseta del Real Madrid y también a la Cibeles.