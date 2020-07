Carrillo: "A pesar de la negativa de la oposición seguimos trabajando en la Comisión para la recuperación"

El parlamentario andaluz de Ciudadanos por Córdoba, Fran Carrillo, ha destacado la relevancia de la Comisión de Estudio sobre la recuperación económica y social, que se está debatiendo en el Parlamento Andaluz, para poder tomar decisiones y salir antes de la crisis, y no entiende la actitud de la oposición porque "no se explica que PSOE y Adelante Andalucía se levanten de la Comisión alegando que VOX la preside, algo que no es cierto, solo porque no simpatizan con sus ideas". También ha añadido que "la mayoría de los parlamentarios que están comparenciendo para afrocer sus aportaciones y que representan a toda la sociedad civil andaluza, están lamentando que estos dos grupos no permitan los avances que tanto necesita Andalucía".

Recordemos que la constitución de esta comisión fue aprobada en el pasado Pleno de la Cámara andaluza del 6 de mayo, el primer Pleno tras el Decreto del Estado de Alarma ante la pandemia del coronavirus. Además, según publicó el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), por acuerdo de la Mesa del 13 de mayo, se habilitó todos los lunes para la celebración de sesiones de esta comisión.

Audio Fran Carrillo, parlamentario andaluz de Ciudadanos por Córdoba

Fran Carrilo ha explicado en COPE que "ahora mismo se está recopilando toda las aportaciones donde se explica lo que debemos hacer para que el impacto de la crisis sea menor desde el punto de vista económico, del empleo y educativo. "Ayer tuvimos comparecencias de Europa y nos explicaron cómo debemos actuar para que las ayudas que llegan a Andalucía no se vean mermadas. A partir de ahí se tomarán medidas para que podamos encarar el 2021 de la mejor manera posible".

Una de las áreas sobre las que tiene mayor decisión Ciudadanos en el Gobierno de la Junta de Andalucía es la educativa. Carrillo ha asegurado que "pretendemos despolitizarla y desideologizarla, porque existen dos partidos politicos que constantemente quieren meter ideas políticas en la educación. También debemos lanzar una bandera a favor del trabajo de la Consejería de Educación, porque está trabajando por las infraestructuras pendientes, por atender a los alumnos desfavorecidos que lo están pasando mal con esta crisis, en contratar más profesores o aprobar un plan de climatización", ha remarcado.

Terminamos como cada lunes la Comisión de Reactivación Económica y Social de Andalucía, hoy con la comparecencia de dos brillantes economistas, @lugaricano nuestro jefe de la delegación en Europa y VP de @RenewEurope y @Godivaciones profesora, escritora y referente liberal. pic.twitter.com/KopstMUB8S — Fran Carrillo Guerrero ������ (@francarrillog) July 20, 2020

Sobre la educación pública y privada, Carrillo ha querido dejar claro que pueden convivir, "porque la concertada presta servicios en aquellas zonas donde no llega la pública, y además se trata de una decisión de los propios padres".

En materia de empleo, Carrillo ha explicado que "lo primero que debemos hacer es asegurarnos que los autónomos cobren las prestaciones que necesitan y que el Gobierno Central no les ha reconocido; en segundo lugar impulsar mayor formación dentro del propio trabajo autónomo y por último crear un empleo autónomo sin depender de un carné político de turno".

Centrado en Europa y en el papel que desempeña Andalucía, Carrillo cree firmemente que "Europa no se entiende sin Andalucía, y Andalucía no se entiende sin Europa". Desde el año 1986 la comunidad andaluza ha recibido más de 103.000 millones en ayudas directas "y a 31 de diciembre de 2018 Andalucía ha continuado en el vagón de cola. Esto demuestra la mala gestión que ha realizado durante todo este tiempo el partido socialista que ha sido incapaz de avanzar y convertir a Andalucía en un referente".