Carmen Calvo acusa a VOX de "aplaudir el bombardeo republicano" de la localidad cordobesa de Cabra

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido en el Congreso de los Diputados el anteproyecto de ley de Memoria Democrática ante las críticas del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Calvo ha acusado al grupo parlamentario de Vox de "aplaudir" el bombardeo que la aviación republicana lanzó sobre Cabra, su localidad natal, el 7 de noviembre de 1938.

.@carmencalvo_ acusa a Vox de “aplaudir un bombardeo” tras sostener @ivanedlm que “una cabrense como usted sabrá el valor del perdón y no estará todo el día recordando que el ejercito republicano destruyó su pueblo”. @COPEpic.twitter.com/djVo6fHUPL — Ric Rodríguez Maeso (@rrodriguezmaeso) September 23, 2020

El rifirrafe ha tenido lugar durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde Espinosa ha pedido cuentas a Calvo por una norma que, a su juicio, busca "liquidar" el pacto de reconciliación que propició la Transición.

En este contexto, el portavoz de Vox le ha subrayado que no hace falta estar continuamente recordando, por ejemplo, que el pueblo natal de la vicepresidenta socialista fue bombardeado por parte del Ejército Republicano en "un día de mercado", ataque que provocó más de cien muertos y unos 200 heridos. La bancada de Santiago Abascal ha recibido la mención a localidad cordobesa de Cabra con un aplauso.

"Tal vez por edad usted no se acuerda de lo que yo sí del franquismo", Carmen Calvo le recuerda a Espinosa de los Monteros lo que fue la dictadura. El diputado de Vox responde pero los ojos se fijan en otra cosa, su mascarilla �� pic.twitter.com/P1PCkmWW3l — Público (@publico_es) September 23, 2020

"Han aplaudido un bombardeo", ha denunciado la vicepresidenta del Gobierno tras negar que el ejecutivo busque "liquidar" la Transición y defender que con la futura ley España no hará otra cosas que cumplir las recomendaciones de los organismos internacionales en esta materia.

BOMBARDEO DE CABRA

El día 7 de noviembre de 1938 , hacia las 7:31 horas, tres aviones soviéticos Katiuska SB-2, con tripulación totalmente española y procedentes del Campo de Aviación de "Los Guerreros" en Fuente Álamo de Murcia, atacaron la localidad cordobesa de Cabra. Para ello, utilizaron los Katiuska, unos bombarderos ligeros y rápidos, que se empleaban para el bombardeo estratégico sobre la retaguardia enemiga.

De acuerdo con los testimonios de uno de los observadores de los Katiuska SB-2 que participaron en el ataque, el servicio de información de la unidad a la que pertenecían estos bombarderos fue advertido de la presencia en Cabra de una unidad italiana de paso. Pilotos y observadores esperaban encontrar un campamento de tiendas en las inmediaciones de la localidad y vehículos militares a sus alrededores.

El 7 de noviembre de 1938, la aviación del ejército republicano bombardeó Cabra, población sin interés estratégico y lejos del frente, donde murieron más de un centenar de civiles y varios centenares fueron heridos.

Pregúntate por qué conoces el bombardeo de Guernica y no este. pic.twitter.com/wLuWUm5eop — mıguel † (@pueblicas) September 18, 2020

Al llegar, pudieron ver fugazmente un gran número de tiendas en la plaza central de Cabra que resultaron ser el mercado de abastos, no un campamento militar, y atacaron sin confirmar el objetivo que bombardeaban. A pesar de que Cabra disponía de una significativa dotación antiárea, no se reaccionó con la suficiente rapidez y no pudo dificultar el ataque.

Los aviones dejaron caer una veintena de bombas, que provocaron la pérdida de 109 vidas humanas, 96 de ellas murieron en el acto, y más de 200 heridos. El bombardeo afectó fundamentalmente a zonas del centro de Cabra, incluida la plaza del mercado, y en especial al barrio obrero de la villa.

Se calcula que cada aparato llevaba en sus bodegas unas dos toneladas de bombas de diverso tamaño. La mayor, de 200 kilogramos, cayó en el mercado de abastos. Otra bomba similar detonó en la esquina de las calles Platerías y Juan de Silva. De todas las explosiones, la del mercado fue la más potente, causando la muerte de 36 personas en el acto, más otras 14 posteriores a consecuencia de las heridas causadas.

