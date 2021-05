Carlos Arias: “Está claro que el sistema judicial no funciona si no se le nutre de los fondos suficientes”

El pasado 20 de mayo se celebró en el Colegio de Abogados de Córdoba las elecciones para renovar la Junta de Gobierno de la institución. De ellas el abogado penalista José Carlos Arias obtuvo 504 votos, convirtiéndose en el nuevo decano de los abogados cordobeses.

Arias ha asegurado en COPE que “mi candidatura fue la última en ser presentada pero desde el primer momento tuve claro que me presentaría porque queda mucho trabajo por hacer. A pesar del trabajo que diariamente tiene uno, tomo el cargo con mucha ilusión, y más después de haber tenido el respaldo de mis compañeros. Tengo más de 35 años de trabajo y ellos saben que siempre he tenido mis puertas abiertas a los problemas de los demás cuando he formado parte de la anterior junta de gobierno del Colegio. Me he dedicado a trabajar en la organización de cursos de menores o defender al colegiado entre otros menesteres, y para mi ha sido lo más gratificante”.

OBJETIVOS

Arias ha formado parte de la Junta de Gobierno en la anterior etapa junto al ex decano José Luis Garrido. Para Arias es fundamental seguir trabajando “en la formación porque es muy importante, ya que redunda en un beneficio para la sociedad. La Escuela de Práctica Jurídica, por ejemplo, ha sido un tema siempre pendiente. Los abogados que no tenían que hacer cursos no sabían lo que era. Por este motivo la vamos a integrar con las comisiones y tendremos un diputado que lleve su coordinación. Dentro de la mejora del trabajo de los abogados debemos conseguir que sean tratados adecuadamente por parte de jueces y funcionarios, porque nosotros no somos un justiciable", afirma Arias.

Audio Fran Durán entrevista a Carlos Arias

También ha añadido que "debemos solucionar también los retrasos que se producen en el día a día en los juzgados junto a los jueces, fiscales y funcionararios, porque todos estamos en el mismo barco. Antes de la pandemia ya existía mucho retraso en la justicia, y la actual situación lo único que ha conseguido ha sido empeorarla. Está claro que el sistema no funciona si no se le nutre de los fondos suficientes”.

El nuevo decano ha querido incidir que todos los compañeros abogados viven una situación de estrés debido a la situación sanitaria. “Muchos están trabajando al límite y debemos lograr relajar la situación para que podamos mejorar el servicio que prestamos a la sociedad”, matiza Arias.

TURNO DE OFICIO

El turno de oficio es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años. Arias tiene claro “el servicio que se presta se debe abonar de una manera digna. Para ello se deberá hacer una media de lo que se está pagando en otras comunidades. Es necesario una retribución igualitaria, por lo que seguiremos trabajando para que no se nos olvide. El turno de oficio es fundamental, y al menos se ha conseguido que exista un calendario de pago que al menos se está cumpliendo, pero esto no es suficiente. En determinados procedimientos judiciales a los abogados le cuesta el dinero, sobre todo si tienen que desplazarse a otras sedes judiciales”. Y es que según Arias existen muchos problemas y un solo abogado para varios partidos judiciales.

Todo ha cambiado, también el turno de oficio porque “ahora no es para cuatro pobres. Ahora está súper extendido desde procedimientos penales, cláusulas abusivas, desahucios, maltrato..., todas llevas van por el turno de oficio. Para Arias “es muy bonito decir que España cuenta con una justicia gratuita, pero el problema es que lo estamos pagando todos nosotros”.