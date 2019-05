Blanca Torrent: “Tengo una mochila cargada de ilusión, de experiencia y de profesionalidad”

Blanca Torrent llega con mucha ilusión y con ganas de aportar toda su experiencia empresarial a una ciudad que ama como es Córdoba. Llega “con una mochila cargada de ilusión, de experiencia y de profesionalidad”. Para Blanca Torrent es fundamental salir fuera de nuestras fronteras a vender nuestra marca porque “tenemos potencial, pero tenemos que darla a conocer fuera”.

En el mundo empresarial, algo que viene en su ADN, afirma que “necesitamos un fortalecimiento de nuestras empresas y que se consoliden, y eso no se soluciona con ayudas, sino con un mismo lenguaje empresarial por parte de la administraciones”.

Sobre empleo ha matizado que la juventud no debe buscar trabajo fuera, cuando existen empresas que reclaman trabajadores que en Córdoba no encuentran, por lo que para Blanca Torrent “es necesaria una formación de calidad, y acorde con lo que necesitan las empresas”.

Como empresaria lanza el mensaje que las empresas están abiertas a nuevas ideas y a la creación de empleo, y lamenta que “Córdoba tiene muchos atractivos pero cuando me invitan a actos empresariales me llegan mensajes de empresas que quieren invertir en la ciudad y no se atreven” por miedo a la incertidumbre legal que transmite el actual gobierno del Ayuntamiento de Córdoba.

Blanca Torrent también ha hablado sobre los autónomos y de las trabas que encuentran las mujeres en la conciliación en los micrófonos de COPE.