Aucorsa se sube al carro de las medidas anticrisis y rebajará el precio del bonobús

En mitad de una crisis energética y climática, una de las medidas que más se trata de fomentar es la del uso del transporte público. A los motivos climáticos, ahora también se le suman los motivos económicos: mirar por el planeta, pero también por el bolsillo. El Ayuntamiento de Córdoba, través de Aucorsa, ha querido adherirse a las ayudas del Gobierno Central para rebajar el precio del transporte publico, en este caso, añadiendo al 30% de la rebaja estatal, otro 20% que pondrá el Consistorio.

Es decir que, con esto, a partir del próximo 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, el abono de Aucorsa costará la mitad, un 50% menos. El Consistorio, no obstante, había aguantado los precios públicos habituales a pesar del aumento del precio de la gasolina. Ana Tamayo, gerente de la empresa, ha explicado en COPE que el Ayuntamiento decidió mantene los precios públicos a pesar de la subida de la gasolina "precisamente, por su el carácter de servicio público que debe tener una institución que trabaja para ello"

Bajan los precios y desde Aucorsa, donde aseguran que aun no se habia recuperado el numero de usuarios anterior a la pandemia, esperan que la medida repercuta en esto mismo. "Tal vez por lo efectos de la pnademia o porque han surgio nuevas formas de movilidad, es cierto que no solo Aucorsa, sino diría que ninguna empresa pública de movilidad en España, ha alcanzado el número de usuarios previo a la pandemia". Con esta medida, el objetivo es fidelizar a los usuarios y premiar a quienes ya han elegido el transporte público como forma de moverse por la ciudad: solo los títulos multiviajes gozarán de esa reducción del 50% (incluso los que ya ofrecen rebajas como son el Abono Joven o de Estudiante); no ocurrirá así con los billetes sencillos, que se mantendrán a su precio habitual.