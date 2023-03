Arturo Bernal: "Sin licencia de utilización, no podemos iniciar las gestiones de la Biblioteca Pública"

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, hace entrega este lunes de la nueva Biblioteca Pública del Estado en Córdoba capital a la Junta de Andalucía, en la Avenida de América, junto a los Jardines de la Agricultura. De este modo, se transfiere la gestión al Gobierno autonómico, que estará representado en el acto por su consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal. El Ministerio de Cultura y Deporte ha realizado una inversión de casi 20 millones de euros, incluyendo el equipamiento completo. Las obras de construcción concluyeron en diciembre de 2021. No obstante, según ha adelantado El Día de Córdoba y ha podido confirmar COPE, la Junta de Andalucía no se hará aún cargo de la gestión "por fuertes deficiencias": no hay licencia de utilización, ni de manual de uso y funcionamiento, "y hay problemas en la adecuación del armario de comunicaciones de la segunda planta, que debe estar en una zona cerrada y que está abierta al exterior sin garantía de buenas condiciones de temperatura", ha asegurado el consejero en COPE. Además, hay una extensa cantidad de estanterías que no sirven para albergar libros, según se desprende del informe.

"Con todas esas deficiencias y, sobre todo, a la espera de obtener la licencia de utilización, no podemos asegurar los plazos. No tenemos ninguna intención de polemizar, aplaudimos poder tener cuanto antes esta instalación. Además, todas estas deficiencias están en conocimiento del Ministerio de Cultura porque los directores generales de cultura de la Consejería y el Ministerio han estado trabajando de forma conjunta y hay un documento consensuado que se va a firmar después de la visita a las instalaciones y se va a anexar al convenio de entrega de gestión", ha añadido. La licencia deutilización le corresponde a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba en base a una inspección correspondiente y a petición del Ministerio de Cultura. A partir de esa licencia, le corresponderá a la Junta tramitar la licencia de actividad.

El plazo para la mudanza tampoco está cerrado, pero previsiblemente llevará un tiempo. "Estamos hablando de mas de 250.000 libros y documentos que habrá que trasladar de la Biblioteca Provincial de Córdoba, además de revistas y demás documentos. No hay un plazo previsto ni para su terminación ni para su comienzo", explica Bernal.